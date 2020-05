Gargano y su futuro: “Espero jugar dos años, no quiero rendirme”

El volante de Peñarol, Walter Gargano, manifestó que espera jugar dos años más y que no quiere rendirse, mientras se pone a punto de su lesión de rodilla para volver a la cancha una vez que regrese el fútbol uruguayo.

“Espero jugar dos años”, dijo a Corriere dello Sport. “Mi esposa ya está sonriendo, porque sabe que no quiero rendirme. Ni siquiera quiero ver a un joven de 20 años adelantándome en el entrenamiento”, señaló el exjugador de Napoli en una entrevista en la que se habló de su pasó por el club italiano, al que defendió en dos ciclos, en los que logró una Copa Italia y una Supercopa italiana.

Gargano, de 35 años, también habló de su actualidad con los aurinegros. “Ahora juego en Peñarol y todavía me divierto”, explicó.

@OficialCAP

En la charla con los periodistas italianos, el futbolista uruguayo también se refirió a la situación económica que vive en Peñarol.

“Con Peñarol hemos tenido que renegociar contratos, aquí también hay una crisis y hay que enfrentar la economía”, señaló. “Luché para que los jóvenes vean confirmada su comprensión. Y en el club han sido buenos”, expresó el volante, quien cambió el tono de su discurso luego del enfrentamiento que tuvo con los dirigentes, que quisieron sancionarlo, pero el presidente Jorge Barrera lo impidió.

El Mota también manifestó que ahora “hay una necesidad de fútbol”, que debe regresar “siempre seguro”. “Pero las emociones son necesarias, la vida debe recuperarse”, agregó.

Diego Martínez

Una selección fuerte

Gargano fue consultado sobre por qué Uruguay siempre tiene una selección fuerte. “Debe ser el aire o el ADN de nuestra gente”, señaló. “De nuestros abuelos, padres y esperemos que sea un principio que siempre se aplique, incluso en el futuro”.

“Tabárez ha tenido el mérito de reconstruir un clima, un sentido de pertenencia. Y luego la historia proporciona la trasmisión de ese amor”, agregó el futbolista, quien formó parte de la selección y fue mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y ganó la Copa América 2011.

AFP

El volante tuvo una salida poco feliz de la celeste. "Hay decisiones que no se pueden entender. No tengo nada contra los seleccionados, pero hay cosas muy raras. Fuerza igual para todos los muchachos", dijo tras no ser convocado para la Copa América de Chile 2015.

Luego, no volvió a ser convocado y en 2017 regresó al Complejo Celeste para hablar con Tabárez.