¿Qué fue de la vida de Danny Lloyd, el niño de El Resplandor?

Danny Lloyd tenía apenas seis años cuando interpretó a Danny Torrance, hijo del desquiciado y violento Jack Nicholson en El Resplandor. Pero poco se supo de su vida tras el papel con el que indudablemente se ganó un lugar en la historia del cine.

Danny Torrance reaparece, adulto, a través de Doctor Sueño, secuela de El Resplandor. Probablemente esto haya llevado a muchos fanáticos a querer volver a palpitar con la clásica película de Stanley Kubrick (1980) basada en la novela de Stephen King. Y también, posiblemente, a preguntarse qué fue de la vida de aquel niño: no del Danny de la ficción, sino el de la realidad, 40 años después.

Jersey que vistió el actor en El Resplandor

Su búsqueda en Google lleva al niño de pelo lacio y corte taza, pero también a un señor casi calvo y de barba candado.

Danny Lloyd tiene 46 años, cuatro hijos y su vínculo con el cine se reduce básicamente a aquel icónico papel protagónico. Posteriormente apareció en otras dos películas (The Howling y Will: The Autobiography of G. Gordon Liddy) pero se retiró de la actuación después de varios intentos fallidos. En 2017 aparece aportando su testimonio en el documental Filmworker, que repasa la figura de Leon Vitali, actor y asistente de realización del director estadounidense.

En entrevista con The Guardian, Lloyd contó que fue granjero para pagarse los estudios y que hasta hoy es profesor de biología en una universidad de Kentucky (California). Dijo que no tiene intención de volver a actuar. “Estoy contento de cómo me han ido las cosas y no me arrepiento de haber trabajado en la industria cinematográfica”, asegura.

Lloyd contó en 2017 a The Guardian que durante la grabación, nunca fue consciente de estar inmerso en una producción de terror y recordó a Kubrick como "un tipo genial" que jugaba con él. Confesó, además, que lo que más le atrajo de participar en esa historia fue la posibilidad de manejar el triciclo a toda velocidad dentro del hotel Overlook.