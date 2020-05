¿Qué le pasa a Chiellini con los uruguayos? Le pegó a Paolo Montero y admira a Suárez

El zaguero italiano Giorgio Chiellini levantó varias polémicas en el mundo del fútbol por las declaraciones que realizó en su reciente autobiografía, Io, Giorgio, en la que los uruguayos Luis Suárez y Paolo Montero son mencionados.

El actual capitán de Juventus, recordado por el episodio con Suárez cuando lo mordió en el Uruguay-Italia del Mundial de Brasil 2014, dijo en su libro que hoy admira al salteño.

"Admiro su malicia, si la pierde se convertiría en un delantero normal”, señala en las páginas de su biografía.

Chiellini también recordó aquel momento. “Nada extraño sucedió ese día en la Copa del Mundo 2014. Marqué a Cavani la mayor parte del juego, otro jugador complicado de marcar".

“De repente me di cuenta de que me habían mordido el hombro. Simplemente sucedió, pero esta es su estrategia de contacto en la lucha cuerpo a cuerpo y, si puedo decirlo, también es el mío", agregó.

El italiano señaló que él y Suárez son “iguales”. “Y me gusta enfrentarme a atacantes como él. Lo llamé después de un par de días, pero no había necesidad de disculpas. También soy un gran hijo de puta en el campo y estoy orgulloso de ello. La malicia es parte del fútbol. Para vencer a un rival tienes que ser inteligente", señaló.

Años después de aquel momento que significó el final del Mundial de Brasil para Suárez, ambos jugadores se enfrentaron con sus clubes y dieron por superado aquel hecho.

Paolo y “la noche como un rey”

Otro uruguayo que es mencionado es Paolo Montero, quien defendió a la Juventus durante la década de 1990 y principios de los 2000, antes de que Chiellini comenzara su ciclo.

¿Qué dijo sobre el zaguero uruguayo? A Paolo lo cita luego de hablar de Arturo Vidal, el chileno del que Chiellini sí fue compañero.

“El futbolista no es un demonio o un santo, la distinción que debe hacerse es otra, es decir, entre lo real y lo falso. Alguien como Vidal, a veces, salió y bebió más de lo que debería, lo saben todos, se puede decir que el alcohol era un poco su punto débil”, dice el italiano.

“El gran Arturo (Vidal), un par de veces al año, no se presentó para entrenar, o si lo hacía, llegó diciendo que todavía estaba muy feliz”, agrega en el libro.

Y ahí es cuando menciona a Montero, a quien dice “desafortunadamente” no haber conocido “tan bien”, comparándolo con Vidal. “Otro que vivió la noche como un rey”, dice sobre Paolo. “Durante su última temporada con nosotros, cuando su actuación había disminuido, Luciano Moggi (ex directivo de la Juve) fue a verlo y le dijo: ‘Paolo, por favor deja de quedarte en casa por la noche’. ¡Vuelve a tus viejas costumbres!'”.

“Yo no lo hubiera hecho”

Paolo Montero dijo que se vio sorprendido por aparecer en las páginas del libro de Chielini y no de la mejor manera. “Me sorprendió porque nunca jugamos juntos ni estuvimos juntos dentro de un vestuario”, dijo este martes a Último al arco de radio Sport 890.

“Hoy con 50 años lo que diría es que si te hace feliz, está perfecto. Hace 20 años diría que son cosas que tienen que quedar ahí”, agregó. “Los códigos de antes no son más los de hoy, yo me voy a tener que ir adaptando. No quiero decir que sean mejor los de antes que los de hoy, son diferentes”.

“Yo personalmente no lo hubiese hecho, no es mi estilo”, dijo Montero. “Y más cuando yo lo conozco de ‘hola, cómo andas’, estuve cenando una vez con él hace como 10 años en un restoran".

Paolo reitero que se sorprendió por aparecer en el libro. “Ni me conocés y me tenés que nombrar”, sostuvo.

“Aparte, si me divertí, tenés que decir ‘ojalá pudiera hacer lo que hiciste vos, jugar y divertirme’. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo”, comentó el hoy entrenador, quien destacó que nunca faltó a un partido por haber salido.

“Yo jugué, no es que estaba en el banco porque salí o no salí. Si ves las estadísticas, yo jugué. Si me divertí o no, es problema mío. Pero los hechos te marcan”, concluyó Montero.