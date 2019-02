¿Qué nos deparará el año del chancho?

Este martes 5 de febrero comenzó un nuevo año chino, lo que significa que el signo regente también cambió. Esta tradición considera un calendario que se rige con un ciclo lunar de 12 años en el que cada año es representado a través de un animal. En 2019 –al igual que lo fue en 2007, 1995 y 1983– ese animal es el chancho que despide, así, al perro.

El cerdo –específicamente, el de tierra– es el signo que marca, según las predicciones de la astrología china, ciertos aspectos que predominarán en este nuevo año: fertilidad, arte, reflexión y cooperación.

El agua es la energía fija del cerdo y, aunque se trate de un elemento opuesto a la tierra, la astróloga argentina Ludovica Squirru (en base a su libro Horóscopo Chino 2019. Año del Chancho de Tierra) dijo a Clarín que este será un año de fertilidad. Tomando en cuenta esta creencia oriental se considera que es un buen momento para traer niños al mundo –que además, estarán signados por la fortuna–.

Squirru explicó que los años del cerdo son para comunicar con todo el cuerpo y bailar. “El chancho no se mide, desea arte y detalles, pero también desea sentirse útil, que su punto de vista y conocimientos importen en su familia y comunidad”, dijo la astróloga.

De todas formas, las predicciones de Squirru describen que, frente a todos los beneficios que trae la fertilidad, el nuevo año trae también enfermedades de carácter crónico, en particular aquellas en torno al sistema digestivo.”Lo que veremos es que la atención de los medios flotará alrededor de enfermedades como la diabetes, el cáncer de estómago, las infecciones estomacales agudas, la gastritis y la salud mental, que está ligada a los trastornos obsesivo-compulsivos. El secreto este año será no exagerar con el azúcar, el jarabe de alta fructosa y las obsesiones. No hay que rebasar la escala: mesura ante todo”, advirtió la astróloga.

¿A quiénes beneficia el año del cerdo?

En otra nota para Clarín, Squirru dijo que conejo, cabra, chancho, mono, rata, tigre y caballo serán los animales que tengan un mejor año. Para los fanáticos, el nuevo libro de la astróloga se puede adquirir en distintas librerías de Uruguay a $750.