¿Quién escucha a los Think Tanks uruguayos?

El pasado jueves 31 de enero, Think Tanks & Civil Societies Program de la Universidad de Pennsylvania propuso una reunión simultánea en varios países del mundo, para reflexionar acerca de la incidencia de estos centros de pensamiento y propuestas, en las políticas y en la opinión pública.

Más de 257 instituciones a lo largo del mundo aceptaron a esta propuesta. Por primera vez, Uruguay se sumó a los más de 75 países anfitriones y realizó un encuentro de think tanks uruguayos, convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Academia Nacional de Economía.

Siete instituciones uruguayas contaron sus casos de éxito en llevar un tema a la opinión pública, o en lograr que alguna propuesta se plasmara en una medida concreta de las autoridades.

Con el periodista Nelson Fernández como moderador, a lo largo de una mañana, Hernán Bonilla (Centro de Estudios para el Desarrollo, CED), Guillermo Tolosa (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Ceres), Diego Aboal (Centro de Investigaciones Económicas, Cinve), Andrés Lalanne (Universidad Claeh), Juan Pedro Mir y Virginia Piedra Cueva (Eduy21), Analía Bettoni (Instituto de Comunicación y Desarrollo, ICD) y Carlos Saccone (Pharos-Academia Nacional de Economía), reseñaron los logros de sus respectivas instituciones.

Muchos de los puntos destacados en esa reunión, repitieron las conclusiones señaladas en el 6º encuentro Latinoamericano de Think Tanks , llevado a cabo en Montevideo en setiembre de 2018, organizado por Universidad Claeh, Fundación Konrad Adenauer (KAS) y Think Tanks and Civil Societies (Ttcsp), bajo el sugestivo título: “Think Tanks: Un puente sobre aguas revueltas y en tiempos turbulentos”: la riqueza de las instituciones con la que cuenta Uruguay, la necesaria articulación entre el gobierno, el sector productivo y la sociedad civil, lo imperioso que resulta comunicar adecuadamente los trabajos y las propuestas y agregar valor más allá de los simples análisis numéricos fácilmente automatizables.

Así, el presidente de la República y Académico de Honor, Dr. Tabaré Vázquez, en una carta enviada especialmente para el evento del pasado jueves, señalaba: “En cualquiera de sus formas, los think tanks juegan un rol importante a la hora de crear y fortalecer espacios de diálogo. Nos obligan a pensar, a tener en cuenta puntos de vista diferentes, a debatir y a mejorar nuestros argumentos. Allí radica su valor fundamental.”

El propio Banco Interamericano de Desarrollo está implementando un programa especial de relacionamiento con la sociedad civil. “No existe desarrollo que no resulte del pensamiento de la sociedad civil y los gobiernos”, señaló el representante en Uruguay, Sr. Morgan Doyle.

Distintas instituciones, similares principios.

Más allá de la diversidad y especialización de los distintos think tanks uruguayos que estaban representados en el evento, existen principios generales comunes en los que se basan su actuación:

• Investigación rigurosa.

• Equipo de profesionales idóneo.

• Independencia técnica.

• Capacidad de ver más allá del corto plazo.

• Capacidad de construir alianzas.

• Capacidad de articular propuestas con las autoridades.

• Capacidad de comunicar en tiempo y forma a la opinión pública.

• Capacidad de llegar a todo el espectro político.

• Capacidad para ser think and do tanks, es decir, sin dejar de lado la rigurosidad del análisis y los estudios, incorporar también propuestas de acciones concretas y realizar un seguimiento de su aplicación.



A manera de reflexión

La experiencia internacional y local indica que es necesario que los gobiernos apoyen sus decisiones en los trabajos y recomendaciones de los think tanks.

La Academia Nacional de Economía entiende que de la interacción más estrecha y fluida de los think tanks, la opinión pública y los encargados de formular las políticas, surgirán las bases para que el país alcance una senda de crecimiento sustentable con bienestar social.