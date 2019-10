“Quieren instalar una especie de susto para que se vote al Frente Amplio”, dice Rafael Fernández (PT)

El Partido de los Trabajadores es uno de los más pequeños que logró pasar a las elecciones nacionales de octubre tras conseguir más de 500 votos en las internas. Su objetivo, ahora, no es llegar al Parlamento sí o sí, sino más bien instalar una "variante obrera" de las ideas políticas. En el octavo capítulo de De Cerca, Facundo Ponce de León entrevista a su candidato a la Presidencia, Rafael Fernández.

Sos el líder del Partido de los Trabajadores pero tenés una carrera bancaria desde 1982.

En el 82 empecé en el Banco Comercial y en el 83 pasé por concurso al Banco de Seguros del Estado. Desde ahí no me he ido.

Me imagino que te lo dirá algún compañero.

No. Mi presencia allí desde la época de la dictadura ha sido en beneficio de los trabajadores bancarios, del conjunto de los trabajadores y del conjunto de los explotados. No veo una contradicción realmente. (Karl) Marx quiso entrar a trabajar en el ferrocarril –que en ese momento era un buen empleo– y no pudo porque tenía muy mala caligrafía, y en esa época todo era escrito a mano. En general nadie dice que los grandes revolucionarios vienen de condiciones bastante más acomodadas que las que yo he tenido en mi vida.

Me llamó mucho la atención que eligieras un kindle como un objeto que te identifica. Te escucho hablar y ¿cómo vas a tener un kindle?

Tengo el mayor amor por la tecnología que se pueda tener. Uso computadoras prácticamente desde que arrancaron. Esto son creación de trabajadores superexplotados seguramente.

¿Cuál es tu objetivo en política?

El objetivo es construir una organización de los trabajadores que pueda revolucionar la sociedad y es un objetivo de la internacional obrera. Si uno ve por qué fracasó la Unión Soviética es por el abandono de la perspectiva internacionalista y la idea inviable de un socialismo en un plano más nacional.

¿No tenés amigos que te digan “no va por ahí”?

Con una amiga del trabajo que ahora está jubilada firmamos un contrato, era una apuesta, en 1989. Ella decía que en diez años yo iba a estar en otra cosa porque se había derrumbado el muro de Berlín. Gané esa apuesta. Ella me dijo: “Cuando llegue el año 2000 vas a estar en otra completamente”.

¿No sentís el deber como hombre de izquierda de participar en lo que hace el Frente Amplio?

El Frente Amplio no tiene ningún programa de izquierda; ha perdido toda referencia de izquierda y con (Daniel) Martínez lo va a perder aún más. Es una encerrona que tiene la izquierda de colocarse adentro, y presionar desde adentro a ver si logra modificar la realidad. Así han apoyado cosas espantosas.

¿Cuál sería el mejor escenario para el PT?

Nosotros no estamos pensando en pelear la Presidencia en octubre y conseguir un diputado es algo bastante difícil. El objetivo es colocar una alerta a los trabajadores sobre una crisis aún mayor que se viene. La realidad es que los estados, el norteamericano y el europeo, están quebrados. Han volcado miles de millones de dólares a salvar a los bancos y a las corporaciones. Esto está colocando en el mundo una ofensiva del FMI que mandata a los gobiernos a aplicar un programa, de quitar derechos a los trabajadores. Uno de ellos es la seguridad social y el otro son las reformas laborales. Acá hay empresas que se van a llevar miles de millones de dólares sin aportar un peso de impuestos y le están construyendo a UPM la mejor inversión estatal en décadas al servicio de una empresa. De izquierda no tiene nada este gobierno.

Tu idea es plantar el tema en agenda, más allá de que lleguen o no a la diputación.

El tema de la diputación depende de la reacción popular. Es una elección compleja esta. Existe de alguna manera un chantaje al votante de izquierda que está desengañado, desencantado o desanimado con el Frente Amplio. Le dicen: "Ojo, mirá a (el presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro, mirá a (el presidente argentino Mauricio) Macri". Quieren instalar también aquí una especie de susto y de voto al Frente Amplio por esa razón. Por lo tanto, veremos si la explicación nuestra llega o no llega. Para nosotros no se justifica estrictamente en conseguir un diputado. Sería un logro enorme llegar al Parlamento para decir estas cosas, pero la realidad no la va a cambiar un diputado. La va a cambiar la acción de los trabajadores.

Si tenés que elegir entre un cuarto gobierno del FA o una rotación de partidos en el poder, ¿hoy qué decís?

Voto en blanco. No estamos en momento de balotaje. Cuando llegue sacaremos una posición. Ahora lo que queremos es invitar a los trabajadores a sumarse para construir, a formar una alianza obrera independiente y romper con las alianzas con sectores capitalistas que expresa el Frente Amplio. Vamos a enfrentar dos variantes capitalistas en el balotaje; no hay una variante obrera ni socialista expresada en ese balotaje de noviembre.