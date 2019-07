“Si queremos que la granja no desaparezca, se necesita un nuevo orden institucional”

El sector de la granja "está realmente muy mal, veo a la granja en un momento de quiebre, con la necesidad de decisiones que la revitalicen para que tenga un vuelco positivo. Si no, quedará todo como está y así se va a seguir en caída libre". Eso fue parte de lo que expresó Erick Rolando, presidente de la Confederación Granjera del Uruguay, en su charla con El Observador.

¿Y cuáles son esas decisiones?

Si queremos que la granja no desaparezca, se necesita con urgencia un nuevo orden institucional, hay que crear el Instituto de la Granja, un organismo público que se rija dentro del derecho privado, esa es la base para los cambios. Todos los sectores del agro tienen a ese instituto, menos la granja.

¿Cuál sería la acción clave de ese instituto?

Redireccionar al sector hacia la exportación, porque la tecnología avanza fuertemente y permite que se produzca mucho para lo que demanda el mercado interno, focalizándonos en la diferenciación con productos amigables con el medio ambiente y amigables en lo social. Ese es nuestro deseo.

¿La granja uruguaya tiene con qué responder a las demandas cada vez más específicas de los mercados consumidores?

Sí, hay exportaciones a mercados de alta exigencia, como países de la Unión Europea (UE), que avalan que hay capacidad. Tenemos lo clave, el agua, porque lo que producimos es agua con valor agregado. Disponemos de técnicos al mejor nivel mundial, lo que se suma a la capacidad de los granjeros, a su experiencia. En general, las nuevas tecnologías se incorporan, habría que mejorar las capacidades de disponer de recursos para que todos accedan a ellas. Otro aspecto fuerte es que lo que produce tiene una demanda permanente. Hay que destacar que la Confederación Granjera del Uruguay (CGU) y la Asociación de Fruticultores de Producción Intgrada han trabajado desde hace mucho en manejos respetuosos con el medio ambiente y hay un muy buen camino recorrido que necesitamos sea aprovechado, es algo cada vez más exigido por los mercados. Por eso vuelvo a lo de antes, se necesita un orden institucional mejor, tenemos muy buenas ideas, pero no participamos en la toma de decisiones políticas, solo somos asesores.

¿Cómo observa al acuerdo del Mercosur con la UE?

Es un tratado de libre comercio que va a equilibrar el tema costos y eso nos hará más competitivos. Hay que ponerse a trabajar para aprovechar este acuerdo cuando llegue el momento, dentro de 10 años. Recién estamos analizando el acuerdo porque nadie nos consultó, nos gustaría trabajar en esto junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Poder Ejecutivo. Dentro de CGU están los principales exportadores y nos gustaría que se nos considere para trabajar codo con codo.

Recién mencionó que el sector tiene dificultades, pero eso no frenó la llegada de tecnología.

Es verdad. Se apuesta cada vez más a la calidad en la productividad, a tener más cantidad de kilos y más volumen exportable. Todo eso con una fuerte búsqueda de la sustitución del uso de agroquímicos. A través del uso de feromonas y en el llamado Manejo Regional de Plagas se redujo mucho el uso de insecticidas. En la parte de herbicidas estamos evaluando desmalezadoras mecanicas para avanzar en la sustitución parcial o total. Vamos en la tercera temporada de evaluación del uso de la malla sanitaria que permite una sustitución del 100% de agroquímicos, con resultados óptimos en volúmenes y en calidades.

¿Cómo ve la promoción de la mano de la Canasta Inteligente?

Es una muy buena herramienta que no permite ver resultados ya porque eso llega a largo plazo, porque se necesita un cambio permanente y depende de un tema cultural. Igual es vital un trabajo más en conjunto, que involucre a los ministerios de Educación y Cultura y de Salud Pública, pensando en acciones concretas en escuelas y liceos. Eso se está diagramando. Hay que avanzar porque es bueno para el granjero y es bueno para la salud de la gente.

¿Cómo está el sector en el tema endeudamiento?

Después de aquella crisis del año 2000 y el tornado de 2002 que pegaron muy duro se había controlado bastante, pero el sector lentamente empezó a endeudarse, con una deuda distinta, a nivel de microfinanzas por ejemplo.

¿Y qué sucede con el recambio generacional?

Seguimos en una caída libre, es una lástima, no hay recambio, salvo en las empresas a las que les va bien, que cada vez son menos y concentran más la producción y la comercialización.

Se habló de un tambo cerrando cada 42 horas, ¿y en la granja?

En la CGU teníamos el dato de que se perdía un granjero por día y eso quedó corroborado con el Censo Agropecuario y no se ha revertido. Quiero recalcar que no se pierde producción, se pierden productores, la producción se concentra en menos productores más tecnificados. Por eso queremos que todos accedan a esa misma tecnología y a los mercados externos y que eso sea la recuperación de la granja, para que las nuevas generaciones se entusiasmen. Pero volvemos a lo mismo, se precisa otro orden institucional.

Recientemente, una vez más subió el precio de algún rubro y volvió a hablarse de la granja.

Estamos acostumbrados a que se nos señale. Nos preocupa el manejo de algunos periodistas, no el de los conocedores de la agropecuaria que tienen claro que hay ciclos productivos y cómo inciden otros factores, como el climático, en la oferta y cómo incide a la vez la demanda. El tema es cuando habla gente que no sabe. No sé si hay un tema de pocas noticias o necesidad de sensacionalismo. No se dice, por ejemplo, que hubo alguna suba pero desde un precio de base muy por debajo del habitual a esta altura del año, tanto que los precios subieron pero son en general iguales o más bajos que los de hace un año. Se crean confusiones y la población se pone en contra de ciertos productos que es lógico que estén con un precio mayor. Hoy las inversiones, los adelantos tecnológicos, permiten consumir zapallito en invierno. Y es entendible que cueste más fuera de estación. Y eso no se explica.

¿Cómo se observa el tema de las irregularidades en el manejo del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja?

Eso fue denunciado a la Justicia Penal, es un tema que se trató en la Junta Nacional de la Granja, inclusive CGU pidió una reunión con el ministro Enzo Benech porque tenemos propuestas. Nos consideramos víctimas y queremos trabajar junto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Queremos ser parte del proceso además para tener información de primera mano.

La ficha

Datos: Nació el 9 de agosto de 1961, en Montevideo.

Familia: Es casado y tiene dos hijas.

Profesión: Es técnico agropecuario.

Actividad: Es productor hortifrutícola, dirige la granja Rolando, ubicada en Juanicó, Canelones.

Gustos: La investigación en temas de la granja y el gremialismo.

Fútbol: Es hincha de Nacional.