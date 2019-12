A prisión los dos detenidos por transportar 416 kilos de cocaína en Río Negro

El fiscal Ricardo Lackner imputó este lunes a los dos hombres detenidos el domingo por el traslado de 416 kilos de cocaína en una camioneta en la ruta 20 del departamento de Río Negro.

La Fiscalía los imputó por transporte de estupefacientes y pidió 240 días de prisión preventiva. La defensa se opuso ya que entendió que el plazo era extenso y la jueza Adriana Chamsarian dispuso 180 días. Además se incautaron los celulares de ambos imputados y se esperan las pericias de Policía Científica.

La denominada “operación Moroni” se puso en marcha luego que las autoridades tomaran conocimiento que un grupo criminal habría ingresado a territorio uruguayo un cargamento de droga.

La Fiscalia de Estupefacientes de Montevideo venía realizando una investigación hace aproximadamente dos meses sobre droga que iba a ser ingresada por el litoral, proveniente de Paraguay.

Al observarse un movimiento sospechoso de dos vehículos, en proximidades a la intersección de las rutas 20 y 4 en Pueblo Grecco, se procedió a la detención de los ahora imputados.

El primer automóvil era conducido por Pablo González Correa, un uruguayo con varios antecedentes penales, entre ellos tráfico de drogas.

El segundo vehículo era conducido por otro uruguayo, sin antecedentes penales. En este último coche se encontraban 12 bolsos, los cuales en su interior tenían granos para ración y 398 envoltorios con forma de ladrillo en los que se encontraba la cocaína.

Diego Martínez

Durante la audiencia de formalización de este lunes, los hombres negaron tener vínculo entre sí y con el traslado de droga. El abogado defensor de González, Santiago Alonso, dijo en rueda de prensa que el auto de su cliente -alguilado en una rentadora de Montevideo- era el que se dirigía en primer lugar pero circulaba "a 30 kilómetros de distancia del segundo coche".

Por su parte, Pablo Barreiro, abogado del hombre sin antecedentes, dijo que su cliente manifestó que "no tenía conocimiento que transportaba la droga", y declaró que transportaba granos, como lo hacía habitualmente. El hombre no dijo quién lo contrató ni cuál era el destino del cargamento, información que "no surge de la investigación", según el abogado.

Según Barreiro, este hombre es oriundo del Chuy y "toda la vida se dedicó al transporte de un punto a otro". Según manifestó, recibió $ 15 mil pesos por este traslado.

En tanto González tiene una requisitoria en el Juzgado de Ciudad de la Costa por homicidio. En 2018 fue extraditado a Brasil pero tenía libertad ambulatoria y llegó a Uruguay el pasado 23 de diciembre.

En su declaración, el imputado manifestó que cuando fue detenido se dirigía a ver a una persona con la que tenía una relación.

La droga había sido arrojada desde un avión en la zona rural del litoral del país para luego ser transportada hacia la zona metropolitana, según información de Fiscalía.

Año récord

La imputación ocurrió 48 horas después de que el fiscal Enrique Rodríguez enjuiciará este sábado a las cuatro personas que estaban detenidas tras otra incautación de cocaína en el Puerto de Montevideo, por delitos de tenencia y exportación en grado de tentativa.

La cocaína estaba distribuida en dos contenedores de soja que tenían como destino final la ciudad de Lomé, capital de Togo, en África subsahariana, y el total que intentó exportarse era de casi seis toneladas, lo que la convirtió en la mayor incautación de droga de la historia de Uruguay.

Las incautaciones de cocaína en 2019 registraron una cifra récord ya que pasaron de 754 kilos en 2018 a 12.042 kilos o 12 toneladas el año que cierra, según datos del Ministerio del Interior a los que accedió El Observador.