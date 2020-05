A prisión tres hombres por el caso del secuestro a dueña de distribuidora

La Justicia envió a prisión preventiva a tres hombres sospechosos de participar en el secuestro de la propietaria de una distribuidora de papel higiénico ubicada en el barrio Pérez Castellano. El 29 de abril, los hombres asaltaron el local, y se llevaron amenazada a la empresaria –de 28 años de edad–, que estuvo retenida durante 36 horas, hasta que los delincuentes decidieron liberarla sin provocarle lesiones.

Los hombres –dos de ellos con antecedentes penales– fueron imputados por los delitos de asociación para delinquir, secuestro, receptación, y un delito de incendio, ya que prendieron fuego el primero vehículo con el que escaparon del establecimiento. Luego, se subieron a una camioneta, junto con la víctima.

Según informó la fiscal Stella Llorente en rueda de prensa luego de la audiencia, la Justicia determinó 180 días de cárcel como medida cautelar, tiempo durante el cual los imputados esperarán el inicio del juicio oral.

El abogado de uno de los hombres, Aníbal Martínez, aseguró que hay un cuarto hombre, el presunto "ideólogo" o autor intelectual del secuestro, que todavía está prófugo. Además, entre los imputados de este miércoles, hay uno que se era empresario "del mismo rubro" al que se dedicaba la víctima. "Yo creo lo mismo que la fiscal, acá hay algo más que todavía no está claro", dijo en rueda de prensa. El hombre que defendió Martínez fue el encargado de conducir la camioneta.

En primera instancia, los secuestradores habían pedido un rescate por US$ 200.000, pero luego bajaron la ambición a US$ 100.000. Hasta el momento, "no está probado" que la familia de la mujer haya pagado ese dinero, según dijo la fiscal Llorente a El Observador.

La fiscal Llorente dijo además que hay otros tres hombres detenidos que, en principio, serán llevados a la Justicia este jueves para ser imputados por delitos similares.