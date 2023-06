La "metapericia" que hicieron los pasajeros del ómnibus de Copsa accidentado para demostrar fallas del vehículo

La defensa de varios de los pasajeros del ómnibus de Copsa que se accidentó el pasado 12 de enero, siniestro en el que murió la adolescente de 15 años Mía García, denunció en un nuevo informe diversas irregularidades de la pericia del Gabinete de Accidentología Víal que determinó que el siniestro ocurrió por un exceso de velocidad del conductor.

Se trata de una "metapericia" que analizó el reporte de Accidentología, que informó en febrero que la causa del accidente estuvo dada por el accionar del chofer, que circulaba con exceso de velocidad y no pudo controlar el coche 540 de Copsa cuando se salió de senda, y no por un factor mecánico, como informó El Observador.

El dictamen del Gabinete es opuesto a la principal teoría de la defensa de pasajeros y de la familia de la víctima, encabezada por el abogado Rafael Silva, que acusa que el accidente se debió a un desperfecto del vehículo. Se basa en el relato de pasajeros y conductores de distintos viajes en el coche, así como en los alrededor de 20 ingresos al taller que tuvo poco tiempo antes del accidente.

Además, un informe del Ministerio de Transporte determinó que el Gabinete se había equivocado al determinar que la velocidad máxima en la zona donde se accidentó el vehículo es de 60 km/h, sino que es de 110 km/h. El comisario a cargo de la inspección declaró ante Fiscalía que en "todas las curvas en rutas nacionales el máximo de velocidad es 60km/h", pero Transporte desacreditó ese marco normativo.

Desde la recepción del informe de Accidentología, Silva solicitó realizar una pericia privada al ómnibus, pero la fiscal Jessica Pereira rechazó la solicitud, lo que llevó a la defensa a realizar la metapericia, que concluyó en que "el informe no cumple con las mínimas pautas de objetividad, verificabilidad y fiabilidad" ya que "no cumple con los principios básicos de la criminalística, ni con el accionar encomendado para la realización de la adecuada labor científica".

Las irregularidades que denuncia la metapericia

Chequeo sin manual y sin encender la unidad

El informe presentado por la defensa, al que accedió El Observador, denuncia que en la pericia del Gabinete solo se hizo "una corroboración de presencia de algunas piezas o partes externas de la unidad" y no se chequeó su "correcto funcionamiento" ni a las partes del coche.

Según la metapericia, realizada por la técnica previcionista especializada en accidentes de tránsito Claudia Moreno, el peritaje debe buscar "posibles fallas, roturas o desperfectos en la inspección técnica" de los sistemas de los coches, por lo que entiende que es "menester corroborar de manera fehaciente y fidedigna TODAS las piezas (sic)" del vehículo y reportar posibles anomalías.

En ese sentido, el documento recordó que el comisario a cargo de la inspección reconoció que realizó la pericia del ómnibus sin su manual. "Es vital contar con el documento de referencia del fabricante y especificaciones técnicas para corroborar verazmente que el vehículo se encuentra con los componentes homologados, en buen estado de conservación, bien colocados y calibrados y en cumplimiento de los requisitos técnicos diseñado bajo estándares de seguridad", se lee en el informe.

También se denuncia que los peritos no pudieron "encender la unidad" para analizarla, según ellos "por los daños ocasionados

a raíz de la colisión", citaron desde la defensa. Por esto, "el correcto desempeño y estado de los distintos componentes no se pudo corroborar", agregaron.

"Las afirmaciones realizadas sobre (que) los 'daños' (que no permiten encender la unidad) fueron resultado del accidente no brindan sustento ni teórico ni práctico (de campo), no existe tal explicación al respecto, no se aporta un análisis objetivo basado en pruebas", concluyó Moreno.

Las ruedas

Por otra parte, reportaron que no se realizaron diversos chequeos, tanto a partes del coche como a posibles pruebas en el lugar de los hechos. Entre otras, no aportaron información sobre unas manchas de aceite cerca de una rueda delantera, sobre una diferencia de 20 centímetros entre las "huellas de frenada" de las ruedas traseras derechas con respecto a las de la izquierda, que además tenían una diferencia de diámetro.

"La pericia mecánica muestra 4 fotos solamente de una única rueda, la anterior izquierda, y ninguna foto de las demás 5 ruedas, procedimiento que no reviste ninguna lógica", puntualizaron, y añadieron que había una rueda "desenllantada", fuera de su lugar, que aparece en diversas fotografías.

La metapericia recordó que el comisario del Gabinete declaró a Fiscalía: "Para tener un cambio de dirección, de esta característica tiene que

haber una pérdida de dominio, sin duda", y "el eje direccional lo tengo yo, ahora cuando yo tengo un eje direccional que ah raíz de un problema mecánico se me haya corrido el diferencial, ahí yo tengo algo que no puedo corregir, COMO UN REVENTÓN DE UN NEUMÁTICO, es algo que yo no puedo corregir (sic)".

Sin embargo, la pericia incial indicó que los seis neumáticos estaban en buenas condiciones: "No se observaron indicios de deformación y/o desgaste prematuro como por ejemplo de una mala alineación o balanceo, presión de aire inadecuada, amortiguación defectuosa o desgaste general del tren delantero", se lee en la cita utilizada por la defensa.

En este sentido, para la técnica Moreno "existe una gran inconsistencia en el reporte escrito en comparación a la evidencia de imágenes", por lo que cree que el informe "omite información relevante para la investigación".