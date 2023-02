Accidente en Manantiales: conductora que murió había consumido drogas, según una pericia

Josefina Ferrero, la conductora argentina del Ford Ka que murió junto a otra modelo argentina en el accidente de tránsito de Manantiales, había consumido drogas, según consta en el examen toxicológico divulgado en las últimas horas.

La pericia confirmó que antes del siniestro fatal, ocurrido el pasado 4 de enero, Ferrero había consumido cocaína, metanfetamina, ketamina, éxtasis y cannabis, informó el diario La Nación y confirmó a El Observador el abogado Pablo Donnangelo, defensor de Nicolás Rocca, conductor de la Volkwswagen Nivus.

El resultado de la pericia también revela que había consumido alcohol.

El choque se produjo en el kilómetro 1 de la ruta 104, en el límite entre Manantiales y El Chorro.

En uno de los dos vehículos se habían encontrado dos bolsas de la cocaína rosada, conocida como "tusi", según se desprende de la investigación de la fiscalía que recopiló evidencia.

Quiénes protagonizaron el accidente de Manantiales

En el Ford Ka, en el que fallecieron Trinidad y Ferrero, también viajaban Melanie Larraburu y Camila Palacio, que lograron sobrevivir al siniestro y fueron trasladadas.

En la camioneta Volkswagen viajaban el conductor Nicolás Rocca, Nazarena Sierra, Milena Antún, Juan Sentero y Josefina Elissondo.

Conductor de la Volkwswagen dio positivo a la espirometría

El conductor dio positivo en el control de espirometría, que debió ser realizado luego del accidente, cuando el hombre ya estaba ingresado en un sanatorio debido a las heridas que sufrió.

El fiscal Sebastián Robles había pedido una serie de medidas cautelares para investigar el hecho. Una de ellas es que el conductor argentino que manejaba la Volkwswagen Nivus no pudiera salir del país por 45 días.

El principal punto de la investigación fue determinar si Rocca invadió el carril contrario, por el que circulaba el Ford Ka.

Según el abogado Durán, su cliente afirma que no invadió el carril. "Nicolás me dice que no invadió el carril. Lo dijo antes de quebrarse, porque se puso a llorar. Repite que no invadió ningún carril", afirmó Durán a Telemundo, quien agregó que Rocca es una "víctima" más del choque.