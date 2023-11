Ache dijo que asesor de Presidencia eliminó documentación que había pedido la Justicia

La exvicecanciller Carolina Ache dijo ante la Fiscalía que el asesor de Presidencia, Roberto Lafluf, le pidió en una reunión a la que la convocó en Torre Ejecutiva a que borrara los chats que tenía con el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, en el que el jerarca le informaba que Sebastián Marset era "un narco peligroso".

Según surge del audio de la audiencia al que accedió El Observador, Ache declaró ante el fiscal Alejandro Machado, que el 25 de noviembre de 2022 el asesor presidencial la citó a la Torre Ejecutiva y en esa conversación, en la que también estaba el subsecretario Guillermo Maciel, le pidió que eliminara los chats con viceministro de Interior.

En comunicación con El Observador Lafluf señaló que no va a realizar declaraciones pero aclaró que en el gobierno tiene un cargo de asesor y antes de que hablar se va a interiorizar de los dichos de Ache en el expediente.

Del audio de la audiencia surge el relato de Ache dijo:

Ache: El día 25 de noviembre recibo un mensaje por WhatsApp de Roberto Lafluf, asesor de Presidencia, citándome a una reunión en Torre Ejecutiva junto con Maciel, diciendo que era solicitud del presidente, indicándome que ingresara por el garaje. Y le voy a leer y se lo voy a aportar también el WhatsApp protocolizado.

—¿Hola Caro, cómo estás? Me pide el presidente tener contigo y Maciel ahora a las tres, una reunión acá en el 11. Sería conveniente ingresar por el garaje.

Ache: Le quiero relatar lo que pasó en esa reunión. En esa reunión donde estaba efectivamente el subsecretario Maciel y Roberto Lafluf nos piden que borremos los mensajes de WhatsApp.

Machado o adjunto: ¿Había alguien más presente en esa reunión?

Ache: Lafluf y Maciel. En ese momento nos piden que borremos los mensajes de WhatsApp.

Machado o adjunto: ¿Quién le pide?

Ache: Lafluf... Yo los tenía protocolizados y además los había agregado a un expediente. O sea que yo sabía que en cualquier momento podía tener una copia. Los borré, Maciel también los borró. Y a continuación me solicita que consiga otro escribano y que haga un protocolo con lo que aparecía ahí sin esos mensajes. A lo cual yo me niego. Ese mismo día, luego de esa reunión, Maciel me hace una llamada y me dice Carolina: te mandé un mensaje desde otro celular. Y me manda esto. Creo que es el celular de la hija y me manda esta captura que le muestro y que le voy a leer que dice. “En términos oficiales, WhatsApp no permite la recuperación de mensajes borrados, ya que una vez el usuario los elimina, estos desaparecen del móvil que los recibió y del que los envió sin dejar rastro en los servidores de la empresa. Whatsapp no guarda los mensajes”.

Al otro día, el 26 de noviembre, Ache le escribe a Lafluf y le pide para hablar por teléfono. En esa conversación, le dice que había hablado con su abogado y que lo que él le estaba pidiendo era cometer un delito.

"Le digo que yo había hablado con mi abogado y tal, que lo que él me estaba pidiendo era cometer un delito. Y que yo no estaba dispuesta a cometer un delito. Él me dice bueno, pero entonces cómo hacemos, la información va a aparecer, qué alternativa. Le digo que hay un protocolo, el protocolo es inamovible, está ahí. Yo no voy a hacer otro protocolo que contradiga el protocolo que ya está. De ninguna manera", dijo Ache ante la fiscalía.

Frente a esa postura, el asesor presidencial le dice que eso no lo puede resolver él y que va a hablar con el presidente Luis Lacalle Pou.

"A raíz de eso, él me dice que eso no lo puede resolver él, que va a ser una llamada al presidente. Al rato me vuelve a llamar y me dice: ¡presenta todo como está! Lo único que te voy a pedir es que vuelvas a entregar el protocolo. Yo le digo: ¿Por qué tengo que entregar de vuelta el protocolo? Y él me dice porque no está más, porque lo destruí al otro día. ¿Cómo llegó el protocolo desde el despacho del ministro A las manos de él? Desconozco".