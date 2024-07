Yamandú Orsi se refirió al caso Caram: "Esto es una perla más"

"Lamentable y triste. No es una buena noticia para el país y menos para la población de Artigas" , comenzó diciendo Orsi en rueda de prensa.

"Nos hace reflexionar y de nuevo plantear que es un árbol en un bosque. Esto es una perla más en un collar de situaciones que no queremos , que a nadie le alegra, pero que es una tónica de un gobierno que se hace cargo después de que la bomba estalla", afirmó el candidato.

El problema, para Orsi, no son las medidas tomadas sino los tiempos, ya que "salvo algunos que alertaron" se toman medidas cuando el agua "llega al río" y no cuando empezó a surgir el problema.

Consultado por este mismo hecho, el frenteamplista aseguró: "No lo digo yo, lo dicen los propios actores del mismo Partido Nacional. Que en su momento advirtieron y como en otras ocasiones el gobierno parece no darse cuenta, parece no importarle o parece que busca minimizar los impactos de algunas actitudes o formas de conducir la cuestión pública que tarde o temprano estalla".

"La realidad habla por sí sola. Creo que a esta altura cualquier explicación que yo haga sobra con lo que estamos viendo todas las semanas, absolutamente todas las semanas, no hay una semana que no tengamos alguna sorpresa", dijo al ser preguntado por los casos judiciales contra el Frente Amplio.

Según comentó, a él le "llama mucho la atención" que cada hecho cuestionable sea tratado como una "cuestión aislada y que nadie tiene que ver". "Ojo con eso, hay casos que todavía falta aclaración", añadió el candidato.

Finalmente, consultado por las palabras de Heber donde aseguraba que era el primer caso de corrupción dentro del Partido Nacional, Orsi dijo: "Yo creo que hay otros hechos, otros casos donde por ejemplo se tipifica a un funcionario de alto nivel, nada menos que el de la seguridad nacional, para poner un ejemplo de asociación para delinquir".