Yamandú Orsi se refirió a Ojeda y dijo que "debió aprovechar los tres años que se golpean el pecho en lugar de hacer las cosas y no echarle la culpa a Bonomi"

En la previa de las elecciones internas del domingo, el precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi apuntó al colorado Andrés Ojeda por sus opiniones sobre seguridad, y pidió "no echarle la culpa a Bonomi" por los problemas de hoy.

"Lo que yo vi que nunca había pasado es que se pintó de color político algo que es inaceptable" , afirmó el precandidato en entrevista con Radio Sarandí. En este sentido criticó a los dirigentes del oficialismo por las formas en las que han majeado el tema: "Ojeda debió aprovechar los tres años que se golpean el pecho en lugar de hacer las cosas y no echarle la culpa a Bonomi" .

Orsi en materia económica

Sobre la posibilidad de que Gabriel Oddone entre como Ministro de Economía y Finanzas, el precandidato sostuvo que es una persona a la que consulta en materia económica, pero que también lo hace con otros. Además aclaró que por el momento él no ha "planteado nada" en ese sentido.

Para Orsi tienen que haber cambios en la economía en cuestiones "económicas y productivas", no así en manejo macroeconómico, ya que "hay que ser cuidadosos".

De acuerdo con el precandidato el gobierno logró "resultados" al controlar la inflación, pero a un "costo muy alto" en cuestiones como "la moneada y el atraso cambiario".

Refiriéndose a los problemas que enfrenta Uruguay en materia económica, Orsi se refirió a los 7.500 productores familiares que "desaparecieron" en los últimos 16 años y aseguró que ahí hay un "problema" que "hay que revertir".

En este sentido, Orsi se centró en cuestiones tributaria. "No me planteo aumentar impuestos, creo que con lo que hay bien orientado se puede manejar el país", afirmó el frenteamplista.

Preguntado por como van a producir más cuando muchos menores no terminaran los estudios secundarios, el frenteamplista aseguró que lo importante "es el tema del conocimiento". "¿Cuál es la nueva etapa en la que tienen que entrar a Uruguay para producir más y mejor? Vincular la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio de la producción, para eso tenés que apostar el conocimiento", afirmó.

Para Orsi los problemas en cuanto a la deserción no pasan por propuestas económicas, sino por "medidas sociales". Entre ellas trabajar en aumentar la cantidad de escuelas de tiempo completo o tiempo extendido, dándole "contenido a la extensión". "En tema educación no me planteo ni reformas ni transformación, sino un pacto con acuerdos mínimos", reseño el exintendente.

En cuanto a la situación actual el precandidato asegura que al sacarle el poder a los docentes se planteo un "manejo casi gerencial", que "fracasó", por lo que lo más convenientes es que "todos los docentes participen", para que todos formen parte de la educación.

Autocrítica y posición sobre el plebiscito sobre la seguridad social

Tras esto Orsi repasó los últimos años de gestión del Frente Amplio: "Tenemos una economía que se enalteció a partir del 2015. En el último periodo del Frente Amplio se perdieron 50 mil puestos de trabajo, es cierto y yo puedo mostrar medidas que se llevaron adelante o las cosas que hicimos en el gobierno del Frente que son más que los que tuvieron esta gente durante este gobierno. Ahora, ¿esta discusión es lo que la gente está precisando?".

"Hay un problema que es tema de precariedad habitacional que en ningún gobierno terminó debe de resolverlo en su totalidad. Hubo rumbos que dieron resultado, por ejemplo, este gobierno no desarmó el Plan Juntos y yo he visto como este gobierno llevó adelante desde el Plan Juntos. Lo que sirve, sirve y hay que usarlo", aseguró Orsi.

"El Frente Amplio [llevó adelante políticas] en su período de gobierno que fueron generadas con leyes de la década del 90 a las cuales nosotros nos opusimos", aseguró el precandidato.

Sobre el cierre se refirió al plebiscito contra la reforma de seguridad social y manifestó sus diferencias sobre la medida. "No es el camino y creo que nos puede presentar una dificultad a futuro. Establece la eliminación de las Afaps, yo creo que es un peligro", sostuvo Orsi.