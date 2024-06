El Frente Amplio vuelve a jugarse el recambio y ordena la fórmula entre Yamandú Orsi y Carolina Cosse

Cosse va por la revancha con el envión de haber sido intendenta de Montevideo y en busca de una oleada militante que deje en falso a las encuestas, mientras Orsi llega apalancado por la cómoda ventaja en los estudios de opinión pública y la promesa de un perfil conciliador capaz de convencer a votantes no frenteamplistas.

Si ya lo apuraba la “biología” en 2019, con la tríada de líderes históricos en retirada, la renovación generacional en las internas de 2024 es una realidad de hecho que no ha estado exenta de contradicciones. Orsi y Cosse tienen ahora la oportunidad de cimentar –con la victoria en junio y con la posibilidad real de ejercer el poder– liderazgos que todavía no echaron raíces dentro del Frente Amplio .

Los comicios para renovar la estructura frentista en 2021 ya habían sido un primer mojón en clave de renovación, con un amplio acuerdo político para impulsar a Fernando Pereira como nuevo presidente de la coalición izquierdista. También en el Parlamento tomaron protagonismo nuevos cuadros como Mario Bergara, Óscar Andrade y Alejandro Sánchez, mientras se producía la salida de casi todos los dirigentes de la vieja guardia: Mujica, Lucía Topolansky, Eduardo Bonomi, Danilo Astori y Enrique Rubio.

En el acto de cierre de este miércoles, Cosse apeló a su condición de mujer. “Por ser mujer no se es mejor o peor presidenta. Pero me hago la siguiente pregunta: ¿hay que seguir esperando?”, arengó desde el escenario. La precandidata cuestionó “cuánto pasó para que votaran las mujeres” o “cuántos años pasaron para tener la primera Paulina Luisi”, o “la primera Julia Arévalo”, o “la primera Alba Roballo”.

Carolina Cosse en el cierre de campaña del Frente Amplio Leonardo Carreño

“¿No sería maravilloso que le mostráramos al mundo que Uruguay avanza al progresismo de la mano de una mujer?”, sostuvo. En un contundente discurso en que citó varias veces a Tabaré Vázquez y ninguna a Mujica –que escuchaba desde un costado– o a sus adversarios de la interna, Cosse lanzó titulares como que “hoy no queda nada de progresismo en los partidos tradicionales” y que “Uruguay no se merece tener otro gobierno herrerista”.

Alentada más de una vez por los cánticos de “presidenta, presidenta”, Cosse también acusó que –de la misma manera que fueron “contra” el Hospital de Ojos, el Plan Ceibal y el Antel Arena– "no paran" de criticar a TV Ciudad, pero si no fuera por este canal de la Intendencia de Montevideo "¡miles de compatriotas no podrían ver a la celeste!”.

Orsi, por su parte, optó por elogiar a sus adversarios de la interna –Cosse y Andrés Lima– y dio un discurso sin arengas a una barra que desde la tribuna coreaba: “Se siente, se siente, Orsi presidente”.

El exintendente canario valoró a los militantes que salen a las calles a repartir listas y “no es porque les paguen, sino porque sienten la camiseta”. Apeló varias veces al “no nos da lo mismo” para criticar al actual gobierno: por “dejar afuera a los docentes de las decisiones sobre educación”; por aumentar los topes a transacciones en efectivo pese a que “todos sabemos que el narco ha avanzado” y que hubo “una asociación para delinquir con un piso entero en la Torre Ejecutiva pero con un solo integrante”.

Yamandú Orsi en el cierre de campaña del Frente Amplio para las internas 2024 Leonardo Carreño

El precandidato cerró su discursos llamando varias veces a ir a votar, convencer "a alguien más" para que sean "¡cientos de miles!", un pedido que ha reiterado en distintos actos al tiempo que remarca que su mirada está puesta en octubre más que en la parada de las internas.

“A quienes auguran la desaparición o la ruptura del FA (...) sigan esperando sentados, porque el 30 de junio vamos a ganar todos (...) y la parte más linda es cuando terminamos los tres juntos, Carolina, Andres y yo, sacándonos una foto juntos”, arengó, con la holgura del 58% de intención de voto en la interna que le estimaba casi a la misma hora Cifra en Telemundo.

La coalición de izquierda se había fijado el objetivo de lograr 400 mil votos el domingo, aunque con el tiempo fue bajando sus aspiraciones al punto de dejar de manejar públicamente un número concreto. Los dirigentes mencionan en conversaciones informales que se contentan con superar los 300 mil votos, y que dan por plenamente cumplido el objetivo a partir de los 350 mil.