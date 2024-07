Ignacio Alonso, la reunión con Marcelo Bielsa y lo que dijo de su conferencia: "Hay aspectos que no representan la opinión de la AUF"

20240712 Marcelo Bielsa y Sebastián Cáceres en la conferencia de prensa de la selección de Uruguay en la Copa América 2024 Marcelo Bielsa y Sebastián Cáceres en la conferencia de prensa de la selección de Uruguay en la Copa América 2024

Para Alonso, lo que describió Bielsa sobre ese aspecto “fue lo que pasó” y lo que vieron “todos”.

Alonso y los aspectos que dijo Bielsa "que podrán no ser compartibles"

“Luego está la otra parte de la conferencia que tiene algunos aspectos que podrán ser compartibles y que podrán no ser compartibles”, agregó. “Eso es un tema que lo tiene que evaluar cada uno”.

En ese sentido, se refirió al tramo en el que Bielsa cuestionó a Estados Unidos como país organizador y se refirió al caso del FIFAGate.

El entrenador dijo en conferencia: "Esto más claro es imposible. Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban atacados, creó el FIFAgate. Acá no pasó nada, fue una fiesta extraordinaria a estadios llenos. No hay nada de lo que quejarse. Pero no podemos hacer una conferencia de prensa para decir que los campos de juego están bien. ¿Dónde se ha visto que haya una reacción para decir que los futbolistas fueron obligados a hacer esto? ¿Y resulta que hay que tener miedo a ver si le ponen sanciones? Lo único que faltaría es que le pongan sanciones. Es una caza de brujas esto. Todo una vergüenza en un país, que como organizador, tiene responsabilidad, pero estoy seguro que no han mentido".

Por su parte, Alonso dijo para él que esa opinión del DT no era comparable con lo ocurrido. “Yo puedo decir, respeto a la asimilación de la situación anterior, cuando se habla del FIFAGate no me parece que sea asimilable a la situación actual”.

“Creo que hay aspectos de la conferencia que, entiendo yo, son muy propios de su opinión pero que no representan la opinión de la AUF”, agregó.

Alonso contó que tuvo una charla con Bielsa en la que hablaron del expediente disciplinario que le abrió la Conmebol por sus declaraciones, pero no de la conferencia

Ante la consulta de Rodrigo Romano, conductor de La quinta tribuna y quien se fue de la conferencia de Bielsa cuando el entrenador cuestionó a la prensa, de si el rosarino le había manifestado si había estado mal con sus declaraciones o si redoblaba su apuesta, Alonso dijo que no se habló de eso.

“No, fue una charla muy razonable. Fue muy positiva la charla. Cada uno tiene su visión (…) cada uno puede tener una opinión diferente y puede expresarla de forma diferente”, comentó.

“Uno cuando ve el comunicada de la AUF prácticamente dice una cantidad de cosas que están en el 80% de la conferencia de Bielsa. Esta dicho de otra manera, por escrito, pero está diciendo lo mismo”, expresó. “Después hay matices que naturalmente los conversamos y que no comprometen la opinión de nuestra asociación”.

El expediente de Conmebol a Marcelo Bielsa

Alonso también habló del expediente que la Conmebol le abrió a Bielsa y dijo que es un caso “separado” al de los 11 futbolistas y que fue a raíz de lo que dijo en la conferencia.

“Hay un señalamiento de una infracción a determinadas normas que tiene que ver con la exposición de terceros durante la conferencia, que fueron señaladas y remitidas a la AUF y al propio Marcelo Bielsa”, señaló.

El seleccionador aceptó que su representación legal sea a través de la AUF y con el abogado Ariel Reck, especialista en derecho deportivo contratado por la AUF, quien defenderá a los futbolistas.

“Son otros artículos los que se le adjudican como infraccionados y hay otro plazo también, un plazo superior”, dijo Alonso sobre el caso del entrenador.