Asesinaron en Santana do Livramento a presunto socio de Sebastián Marset en el Primer Cartel Uruguayo

Asesinaron en Santana do Livramento a Rodrigo Fontana, considerado uno de los socios del narcotraficante Sebastián Marset en el Primer Cartel Uruguayo (PCU).

Si bien la amenaza a Ferrero estaba firmado con las siglas PCU, correspondientes al Primer Cártel Uruguayo y esa firma apareció en varios ladrillos de cocaína incautados en países de la región, no está claro que esa organización como tal exista.

Según expresó el fiscal de Flagrancia Diego Pérez en las audiencias en las que formalizó a varios integrantes de la banda que amenazó a Ferrero, una pieza clave de la organización era Rodrigo Fontana Ferreira, conocido como Loly , a quien se le había incautado un cargamento de 450 kilos de cocaína. Se lo consideraba socio de Marset en Uruguay. Fue detenido en marzo de 2021 y extraditado desde Brasil en setiembre de 2022. Se lo imputó por reiterados delitos de importación y exportación de estupefacientes y por tráfico interno e internacional de armas.

En octubre de 2020 había sido imputada Romi González, pareja de Fontana. El fiscal relató en la audiencia en la que se la enjuició que en febrero de ese año había sido detenida conduciendo la camioneta con los 450 kilos de droga. Además, afirmó que "con fines de facilitar la actividad ilícita de la organización realizó sendos giros dinerarios" a través de redes de cobranzas y detalló algunos de ellos por US$ 492,67, US$ 1.975, US$ 591.