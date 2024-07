¿Cuántos familiares del clan Marset han sido capturados y cuántos siguen prófugos?

El 29 de julio, Marset logró escapar acompañado de García Troche , su hermana, Jimena Marset , y cuatro menores de edad. Hasta ahora, no se ha logrado capturarlo aunque varios de sus familiares sí ya han sido detenidos y juzgados por las autoridades correspondientes.

Uno de los integrantes del clan Marset es Mauro García Troche , el hermano de Gianina. Sobre él pesa una alerta roja de Interpol dado que se lo considera parte del esquema de tráfico de drogas y lavado de activos. En agosto de 2023, se allanó una chacra en Empalme Olmos con el fin de atraparlo. No se lo pudo encontrar y en su lugar fue atrapado el padre de García Troche, suegro de Marset . Quedó detenido por tenencia irregular de armas y finalmente fue condenado en noviembre con libertad a prueba .

Diego Marset Alba

Uno de los que también estuvo detenido a fines de 2023 fue su medio hermano, Diego Marset Alba. El 27 de diciembre fue detenido en la ciudad de Foz de Iguazú, en Brasil, cuando iba a asistir al nacimiento de su hijo.

Diego Marset Alba tenía orden de captura de Paraguay y desde la Policía Federal brasileña señalaban a Diego Marset como el "intermediario en constantes viajes desde Bolivia a Paraguay para garantizar las transacciones ilícitas" de su hermano y el gestor de "los pagos necesarios a las organizaciones criminales" para el tráfico de drogas.

En febrero, luego de que su abogado Gonzalo Moratorio acordara con la justicia, fue liberado. Al ser brasileño de origen, no fue extraditado a Paraguay dado que Brasil no extradita a sus connancionales. Por esa razón no fue juzgado en Paraguay.

"Él estaba en prisión provisional para los efectos de la extradición. Si bien la alarma pública, y todo lo que llega de Paraguay y Bolivia era que había sido un duro golpe al clan Marset, lo que dijimos en su momento fue que no solo no había un hecho imputable, sino que además no iba a ser posible la extradición", dijo el abogado cuando estaba por ser liberado.

"No hay una imputación seria, un hecho delictivo que lo vincule al hermano con ninguna actividad vinculada al narcotráfico", dijo el abogado que dijo que se trataba de una detención por "portación de apellido".

Sebastián Alberti Rossi

En octubre de 2023 ya había caído otro cuñado de Marset. Se trataba de Sebastián Alberti Rossi, esposo de su hermana Jimena. Tiene 28 años y el 26 de octubre se entregó a la Jefatura de Policía de San José.

Pocas horas después de entregarse, la Fiscalía de San José –encabezada por Serrana Corsino– llegó a un acuerdo abreviado con Alberti por la fuga. Reconoció ser culpable de "autoevasión" y debe pasar 8 meses en prisión preventiva en el Penal de Libertad, aunque luego resta que cumpla con el saldo de la pena por homicidio que estaba cumpliendo cuando se fugó. Por esto último debe pasar cinco años y año mes más en la cárcel.

Sebastián Alberti Rossi se había fugado de un cárcel de San José, en abril de 2021, cuando cumplía una pena por homicidio.

A Alberti Rossi y Jimena Marset los perseguía la Justicia boliviana que los acusaba de portar identidades falsas. De hecho, la Policía de ese país presumía que Alberti Rossi circulaba bajo la identidad de Ademar Cheneybo Arauz, un boliviano que murió hace años.

Sobre Alberti pesaba una alerta roja de Interpol por el homicidio cometido en Uruguay, por el cual fue juzgado y enviado a prisión, aunque se fugó de la cárcel Juan Soler, de San José, en abril de 2021, cuando iba a sacar la basura.

El involucramiento de la familia de Marset

"Sí puedo estar involucrado pero se que hay mucha cosa que no es así como la cuentan. Primero que nada mi familia que la metieron como parte de la organización y mi familia no tiene nada que ver", dijo en su momento Marset en entrevista con Santo y Seña. Sin embargo, no explicó cómo hizo su pareja para montar varias empresas en Paraguay.