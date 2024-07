¿Qué había dicho Sebastián Marset sobre su esposa, Gianina García Troche, al ser entrevistado por Santo y Seña?

Por otra parte, Para Marset, con la alerta roja de Interpol contra su pareja lo "ayudaron". "Si yo solo estaba con captura y mi mujer no, los niños estarían yendo a un colegio, yo estaría con ellos o los visitaría porque yo no puedo estar sin mi familia y para mi ya estaría preso", alegó.

El curioso pedido de Marset a Santo y Seña: dedicarle una canción a su esposa

La semana siguiente Santo y seña emitió la segunda y última parte de la entrevista al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, una conversación polémica desde su anuncio y que generó desde dudas sobre su veracidad hasta reacciones de diferentes figuras. Además de la entrevista, la producción del programa emitió algunas canciones solicitadas por el narcotraficante, y además, accedió a otro pedido musical.

Durante el tramo inicial del programa de este domingo, el conductor de Santo y Seña, Ignacio Álvarez, contó que a lo largo de la emisión, la cantante Carolina Delsur, que cada programa está en el estudio e interpreta diversas canciones en vivo, centraría su repertorio de la jornada en canciones vinculadas a la cocaína.

Álvarez y la cantante debatieron, por ejemplo, sobre María, de Ricky Martín. El conductor se preguntó si la letra incluía referencias veladas a la sustancia, a lo que Delsur respondió que si bien el artista puertorriqueño siempre lo negó, podía interpretarse de esa forma, y que es común verla en listados sobre canciones que hablan del consumo.

El conductor de Santo y Seña agregó que en la lista, además de otros clásicos como Cocaine, del británico Eric Clapton, habría "una canción a pedido de Marset".

"Es un hombre familiero, enamoradísimo de su pareja, y pidió que le dediquemos una canción a su esposa", dijo Álvarez en referencia a Gianina García Troche, que se encuentra prófuga de la justicia junto a Marset.

La detención de García Troche

Gianina García Troche, la pareja de Sebastián Marset, fue detenida este miércoles en Barajas, España.

Según supo El Observador en base a fuentes del caso, la detención se dio tras un trabajo coordinado entre Interpol España e Interpol Uruguay.

Durante una reunión con ministros de la región en Buenos Aires, el titular de la cartera del Interior, Nicolás Martinelli, informó a su par paraguayo, Enrique Riera, sobre la detención de García Troche.

Quién es Gianina García Troche

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se dio a la fuga el sábado 29 de julio, cuando se frustró un operativo de la Policía Boliviana que pretendía capturarlo en Santa Cruz de la Sierra, donde se había establecido desde 2022.

Marset logró escapar acompañado de su pareja, Gianina García Troche, su hermana, Jimena Marset, y cuatro menores de edad. Su paradero, a pesar de un sinfín de especulaciones, es desconocido.

A pesar de estar prófugo, el narcotraficante dio una entrevista a la periodista Patricia Martín de Santo y Seña donde dio su versión sobre varios hechos en los que se lo vincula.

Marset se instaló en Santa Cruz de la Sierra bajo la identidad falsa de Luis Amorim y ciudadanía brasileña. Pero su esposa, Gianina García Troche, pasó a identificarse como Larissa Marques mientras que sus tres hijos pasaron a ser Renato Augusto, Guilherme y Thiago.

Previo a la fuga por diferentes países, Marset y García Troche se mostraban en público en diferentes eventos, sobre todo mientras estuvieron viviendo en Paraguay.

Allí, en febrero de 2021, fueron a un evento por el Día de los Enamorados en el Sheraton Hotel de la ciudad paraguaya y el 3 de mayo de ese año también se mostraron en público en la inauguración de Total Cars, un taller mecánico y local de artículos automovilísticos con sedes en Asunción y también Ciudad del Este, utilizado para lavar dinero del narcotráfico, según pudieron determinar los investigadores de la operación A Ultranza.

En esa inauguración, un evento que se cubrió por parte de varios medios locales, se puede ver a varios familiares de Marset y de García Troche. Entre ellos la madre de Marset, la hermana (Jimena, hoy prófuga), Mauro García Troche y algunos de sus hermanos.

El 11 de abril de 2021, un día después de su cumpleaños, Sebastián Marset organizó una fiesta en la estancia 23 de abril para celebrar sus 30 años.

"Cumpleaños del comandante Sebastián Marset", decía la invitación, que simulaba ser un boarding pass de la aerolínea Emirates Marset.

Esa noche la estancia 23 de abril estaba iluminada por fuera con luces azules, una avioneta estaba estacionada en la entrada. En el costado, la inscripción: "Emirates Marset".

¿Cuál es el rol de Gianina García Troche en el clan?

Gianina García Troche nació el 26 de enero de 1993 y tiene 5 hermanos. Sus padres son Alicia y Guillermo, según consta en la ficha del expediente de la operación A Ultranza de Paraguay. En dicha ficha figura como "divorciada".

Su padre, de hecho, fue detenido en una chacra cercana a Empalme Olmos durante un operativo de Interpol en Uruguay que pretendía dar con el paradero de Mauro García Troche, hermano de Gianina y sobre quien también pesa una alerta roja de Interpol. Las autoridades uruguayas tienen información que permite presumir que García Troche está en Uruguay. El suegro de Marset fue condenado finalmente por tenencia ilegal de armas.

En el informe de la Inteligencia paraguaya también figura que García Troche se instaló de forma permanente en Asunción junto a Marset en 2020.

La familia vivía en un lujoso departamento ubicado en el piso 15 del Palacio de los Patos en la capital paraguaya y circulaba en varios autos de alta gama, como una camioneta Mercedes Benz GLE 350D roja, una Toyota Land Cruiser TDI blanca (blindada) y una BMW X6 también blanca.

En el informe de la Inteligencia paraguaya se señala que la pareja de Marset tenía participación en varias de las organizaciones montadas por el narcotraficante en Paraguay, en alianza con el clan Insfrán, para lavar dinero. Una de esas organizaciones era la sociedad anónima Grupo San Jorge, que era propietaria del taller de autos de alta gama Total Cars con sede en Asunción y Ciudad del Este.

A pesar de la información recopilada por la investigación paraguaya, en la entrevista emitida este domingo en Santo y Seña Marset asegura que su pareja no tiene nada que ver con sus negocios.

"Sí puedo estar involucrado pero se que hay mucha cosa que no es así como la cuentan. Primero que nada mi familia que la metieron como parte de la organización y mi familia no tiene nada que ver", se defendió en la entrevista. Sin embargo, no explicó cómo hizo su pareja para montar varias empresas en Paraguay.

La información paraguaya también señala que en el esquema de lavado de activos había un emprendimiento agropecuario que era administrado por el hermano de Gianina, Mauro.

Mauro García Troche regenteaba la estancia 23 de abril, donde el clan familiar de Marset mandó a construir una mansión y donde también tenía unas 2 mil cabezas de ganado.

A fines de agosto de 2022, El Observador informó que la Justicia uruguaya estaba investigando, a pedido de Paraguay, los movimientos financieros de la familia de Marset y de García Troche en Uruguay.

Las autoridades paraguayas buscaban conocer si Marset también había montado un esquema de lavado de activos en Uruguay. Por eso el 27 de junio de 2022 enviaron desde Paraguay un exhorto a Uruguay para pedir que se investiguen los antecedentes penales, propiedades, movimientos bancarios y aspectos financieros de Marset, su esposa Gianina García Troche, así como Diego Marset (hermano de Sebastián y también prófugo de la Justicia) y Mauro García Troche por considerarlos parte de un clan familiar dedicado al tráfico de drogas y el blanqueo de dinero.