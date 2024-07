Abogado de Sebastián Marset dice que García Troche se entregó por propia voluntad

Desde el Ministerio del Interior de Uruguay desconfían de esa versión de la defensa de Marset, ya que se entregó en un aeropuerto y sin abogado, si no que creen que fue un error de García Troche, y que allí la Policía española la detuvo.

Qué rol jugaba Gianina García Troche en la organización narco de Sebastián Marset

Marset se dio a la fuga el sábado 29 de julio, cuando se frustró un operativo de la Policía Boliviana que pretendía capturarlo en Santa Cruz de la Sierra, donde se había establecido desde 2022.

Logró escapar acompañado de su pareja, Gianina García Troche, su hermana, Jimena Marset, y cuatro menores de edad. Su paradero, a pesar de un sinfín de especulaciones, es desconocido.

Marset se instaló en Santa Cruz de la Sierra bajo la identidad falsa de Luis Amorim y ciudadanía brasileña. Pero su esposa, Gianina García Troche, pasó a identificarse como Larissa Marques mientras que sus tres hijos pasaron a ser Renato Augusto, Guilherme y Thiago.

"Sí puedo estar involucrado pero se que hay mucha cosa que no es así como la cuentan. Primero que nada mi familia que la metieron como parte de la organización y mi familia no tiene nada que ver", se defendió Marset en una entrevista en Canal 4 en noviembre de 2023. Sin embargo, no explicó cómo hizo su pareja para montar varias empresas en Paraguay.

Información en desarrollo