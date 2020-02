Acusan al Estado de quedarse con US$ 4,5 millones de los productores

La Federación Rural (FR) envió este jueves dos cartas iguales. Una dirigida al ministro de Economía, Danilo Astori, y otra al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, en reclamo “por la delicada situación económica” del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), debido a que el Estado no está haciendo los aportes correspondientes al organismo.

Según el reclamo de la gremial ruralista, la deuda del Estado para con el instituto de asociación público-privada asciende a unos US$ 35 millones, lo que equivale al presupuesto anual del organismo, que en la actualidad se financia con reservas. Según expresó el representante de la FR en la junta del INIA, Rafael Secco, ese importe se divide en lo que aportan los productores a través del adicional del IMEBA, una contraparte por el mismo monto que debe volcar el Estado por ley y la falta de ajustes por inflación en el presupuesto quinquenal para el organismo.

En el documento firmado, por el presidente y por la secretaria de la Federación Rural, se afirmó que hay “incumplimiento por parte del organismo competente que no vierte en tiempo lo recaudado por el adicional del IMEBA (Impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios)".

Secco explicó este viernes en el programa Valor Agregado de radio Carve que el Estado se ha ido atrasando en las cuotas y no está pagando como corresponde.

A la vez, dijo que lo que más preocupa es que no se esté volcando lo aportado por los productores a través del la partida adicional del IMEBA que tiene como fin el financiamiento del instituto de investigación.

“Los productores aportamos y el Estado se quedó con la plata. Eso es lo que no vale. Que después pague las otras deudas y que reinvierta, pero no puede quedarse con nuestra plata, hoy hay atrasados casi US$ 4,5 millones (del adicional del IMEBA). El Estado se apropió de nuestro dinero. Acá es donde sí hay un problema, hay un problema ético importante de parte del Estado”, dijo Secco.

En la ley que creó el INIA (16.065) se estableció que el Estado se compromete a aportar la misma cantidad de dinero que vuelcan los productores vía el adicional del Imeba.

“El Estado se ha ido atrasando en cuotas y no ha pagado como corresponde. Lo que ocurre es que a veces se hace un presupuesto en pesos durante cinco años sin corregir por la inflación. Esto va generando cada vez más deuda del Estado para con el INIA”, señaló Secco.