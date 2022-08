“AFE va rumbo a transformarse en una nueva Pluna”, según la Unión Ferroviaria

La última Rendición de Cuentas plantea una nueva reestructura en la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). Esto implica el pasaje de la unidad Vía y Obra a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, una nueva unidad ejecutora dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La unidad Vía y Obra se encarga de la infraestructura y el mantenimiento de las vías y allí trabajan 90 de los 380 funcionarios de la empresa estatal. Una vez esto se concrete, AFE quedará solo como un operador más.

Una delegación de la Unión Ferrovaria afirmó días atrás en el Parlamento su desacuerdo con ese cambio, por considerarla una medida para “continuar desmantelando” el ente público.

El dirigente sindical Mariano Pouso reconoció que “la realidad de AFE es crítica” y “si no se toma ninguna decisión fuerte va rumbo a transformarse en una nueva Pluna. Es decir, en un lugar donde hay cierta cantidad de trabajadores, sin ningún rumbo y sin posibilidad de hacer una tarea concreta, principalmente por falta de presupuesto”, afirmó.

El sindicato sostiene que mientras el Ferrocarril Central tiene “perspectivas claras”, con inversión millonaria y tecnología de punta, el resto del transporte ferroviario que realizaba AFE, de arroz, madera, combustible, cemento, caliza y demás, “quedaría en una situación de indefensión”, denunció Pouso.

“Si no existe un fortalecimiento de las capacidades, tanto de operador de pasajeros de AFE como a través de la paraestatal de operador de carga, vamos rumbo a consolidar un nuevo monopolio ferroviario como pasó en la época del Ferrocarril Central bajo control británico. Reitero: vamos rumbo a eso, porque estamos hablando de que ese consorcio —por DBCC Transport que es la operadora de UPM— cuenta con una potencia y una capacidad importante”, insistió ante la Comisión de Transporte y Obras Públicas.

El sindicato detalló que en la Rendición de Cuentas “no hay un peso para el servicio de pasajeros de AFE” y tampoco para el proceso de reorganización institucional. Además, se explicó que para que los coches motores puedan funcionar en la vía del Ferrocarril Central se necesita agregarles una computadora a bordo. “Ese es otro problema que tenemos. Esa computadora a bordo vale más que los coches, o sea que se tendría que comprar algún coche también”, dijo Pouso.

Según la Unión Ferroviaria, tampoco está planteada la “integración concreta y real al sistema de transporte metropolitano”, y el acceso al subsidio del gasoil en el caso de desarrollo de líneas en el interior del país, como por ejemplo al norte de Paso de los Toros y en el litoral.

“En AFE hay necesidad de inversiones, de una reorganización o reestructura y de ingreso de personal para que no sea una nueva Pluna. Si no, va a funcionar muy bien la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, pero AFE va a quedar sin poder entrar con pasajeros a la vía del Ferrocarril Central, y SELF (Servicios Logísticos Ferroviarios) no va a poder transportar nada o no va a poder pisar la vía del Ferrocarril Central si no se invierte en el material remolcado, si no se instala una computadora a bordo y si no hay una preparación muy grande”, remarcó Pouso.

El futuro de SELF

Desde la dirección de la empresa se ha argumentado que ante la situación de “deterioro” y los “compromisos que se deben asumir”, no hay tiempo para reestructurar todo lo que habría que reestructurar para que la infraestructura se mantuviera en AFE, según afirmó semanas atrás en el Parlamento el vicepresidente del ente Gustavo Osta.

En relación a SELF, el jerarca apuntó que se “está trabajando fuerte” para ponerla en condiciones de competir. “En la previa, obviamente, la competencia va a estar con empresas, quizás, con una mayor capacidad. Pero ahí hay un partido a jugar porque hay un aumento de carga importante, hay posibilidades de que las mejoras en la infraestructura generen tráfico de cargas desde la región hacia el puerto de Montevideo. Creemos que allí hay un potencial importante para trabajar, afirmó Osta.

En 2004, AFE transportaba 1,220 millones de toneladas y en 2018, previo al levantamiento de las vías, los registros de SELF dan cuenta de 412 mil toneladas. En ese período la carga en el país pasó de 15 millones a 60 millones de toneladas, con lo que la participación de AFE bajó a la tercera parte mientras la carga se multiplicó casi por cuatro.