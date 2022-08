La vía de AFE en el “medio de la nada” y la búsqueda de fondos para poder terminarla

El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, afirmó la semana pasada en el Parlamento que se busca financiamiento para poder culminar la construcción de la vía férrea entre Paso de los Toros y Salto, algo que se considera clave para conectar con Argentina, generar carga internacional y poder aprovechar el potencial que abre la nueva infraestructura del ferrocarril central.

Se trata de una obra que quedó inconclusa durante la administración de José Mujica. El proyecto inicial diagramado en 2013 tenía una longitud de 327 km e incluía la rehabilitación de vías férreas, en los tramos comprendidos entre las estaciones Piedra Sola, Tres Árboles, Algorta, Paysandú, Salto y Salto Grande.

Sin embargo, en 2016 y en 2019 se firmaron adendas que modificaron el proyecto, pasando de una longitud de 327 kilómetros a 176 kilómetros. Esto hizo que la vía quedara sin conexión con la línea Montevideo–Rivera de gran importancia logística y comercial.

“Tenemos la intención de llegar a Salto para generar más red ferroviaria habilitada y adecuada a lo que necesitamos hoy. Lo que sucede es que en la administración anterior se hizo un contrato para hacer esa obra, y se calculó tan mal que se hizo la obra en un 50%, y lo peor es que se hizo la obra a la mitad. O sea que tenemos la mitad de la obra hecha en el medio de la nada”, afirmó Falero ante la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Parlamento.

En julio del año pasado hubo una iniciativa privada presentada ante el Poder Ejecutivo para hacer esa obra, pero todavía no hay resolución, según supo El Observador. Actualmente entre Transporte y Economía se busca definir cómo financiar la obra para poder llevarla adelante sin afectar las proyecciones fiscales del gobierno.

La culminación implicaría para el Estado un desembolso de US$ 150 millones, según comentó Falero a radio Carve este lunes. En ese sentido, afirmó que hay dos propuestas: una es ampliar la licitación de la empresa que construyó el tramo intermedio, y la otra es ampliar la PPP del Ferrocarril Central.

“Hay que cargarle a las vías para que las vías sean eficientes, porque si generamos una vía y solamente la utilizamos en un 40% (carga de UPM) estaríamos muy mal. Hay que incorporarle el 60% restante. Para que esto suceda tenemos que mejorar y readecuar otras vías que se construyeron en otras épocas a la tecnología que hoy exige el nuevo sistema ferroviario”, había dicho el ministro en junio pasado durante una actividad de la Cámara Oficial Española de Comercio de Uruguay.

AFE

“Se construye una vía, pero resulta que no tiene principio ni fin. Y ahí fueron US$ 124 millones. Realmente, llama la atención. Y uno dice: Pero ¿cómo?. ‘Hubo un error de cálculo’…, afirmó en el Parlamento el vicepresidente de AFE, Gustavo Osta.



A comienzos del año pasado, también el expresidente de AFE, Miguel Vaczy, apuntó a las deficiencias que encontraron en ese proceso, y dijo que la inversión "fue calculada erróneamente por las autoridades anteriores".



"Los US$ 127 millones que calcularon no les alcanzó para terminar la obra, por lo que la vía quedó trunca y no se llegó a los puntos geográficos delimitados en el proyecto original planteado que era entre Piedra Sola y Salto; sólo se llegó a realizar el tramo entre Queguay y Tres Árboles por haber hecho mal el cálculo de los montos requeridos para la obra”, dijo al medio argentino especializado Trenes por Siempre.