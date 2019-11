Aguada le ganó a Macabi y volvió a sumar para salir del fondo

Aguada se repuso de su caída contra Nacional del martes y derrotó con claridad a Hebraica Macabi por 102-89 en la jornada de cierre de la 10ª fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El aguatero está urgido de triunfos porque no solo fue sancionado con quita de puntos por incidentes contra Sayago sino que además perdió el punto ganado ante Defensor Sporting por inscribir en la planilla a un jugador sin ficha médica. Por la sanción el partido se jugó en la cancha de Larre Borges.

Estos puntos le vienen como agua en el desierto para sumar y empezar a escalar posiciones de modo tal de meterse entre los 6 de arriba que jugarán para ordenarse en los playoffs en una segunda fase.

Tras un primer cuarto parejo (28-25), Aguada abrió nueve puntos de ventaja en el segundo cuarto para quebrar a su rival en el tercer parcial (29-13) y encarrilar un triunfo al que le sobró un cuarto en el cual Macabi maquilló la goleada.

Federico Pereiras fue la gran figura de la noche con 27 puntos, 2 rebotes y tres recuperos.

Leandro García Morales lo secundó en el goleo con 19 tantos y 4 de 10 en triples.

Federico Bavosi lució en el rubro asistencias con 9 y Lee Roberts en rebotes con 10. Volvió a ser flojo el aporte del jamaiquino Weyinmi Rose, autor de 3 puntos en 16 minutos en cancha.

Will Hanley con 25 puntos y Wimdsome Frazier con 24 fueron los más destacados en Macabi.

Mirá las estadísticas completas del partido.

Urunday Universitario le ganó 93-75 a Sayago que por su sanción de localía fijó la cancha de Verdirrojo para jugar el pleito.

Shaquille Johnson fue el goleador del estudioso con 21 puntos. El estudioso no pudo contar con Tyrone Lee, lesionado, por segundo partido consecutivo ni con Willie Clayton, reemplazado por el último MVP de la Liga Uruguaya, Andrew Feeley, autor de 15 puntos y 9 rebotes.

En Sayago el goleador fue Chrishon Briggs con 27 puntos. El elenco de Ariel y la vía contará con nuevo extranjero para la próxima semana: Terry Martin Jr. luego de que fuera cesado días atrás Calvin Warner.

Mirá las estadísticas completas del partido.

Atenas, de local, no pudo contra Defensor Sporting que le ganó con holgura por 117-95.

La gran figura del partido fue el portorriqueño Isaac Sosa, autor de 40 puntos con 8 de 12 en triples.

Los 40 puntos representan la mejor marca anotadora de la presente Liga superando los 35 puntos que le hizo él mismo en su debut ante Aguada. Con los 8 triples iguala a García Morales en su duelo inaugural contra Malvín (tiró 16 y metió 8).

Eric Dawson no firmó un doble doble porque metió 8 puntos y bajó 13 rebotes. Pero también se lució en el rubro asistencias con 7 siendo el líder del equipo tanto en capturas como en pases-gol.

En Atenas Daniel Dingle fue el goleador con 21 puntos. El equipo jugó con dos extranjeros luego de que fuera cortado Devanta Cooper.

Mirá las estadísticas completas del partido.

En el cierre de la jornada juegan Malvín y Nacional en el Canil.

Mirá las estadísticas completas del partido.

Posiciones

Olimpia y Trouville 15 (6-3)

Goes 14 (5-4)

Defensor Sporting, Malvín y Urunday Universitario 13 (5-3)

Biguá y Hebraica Macabi 13 (4-5)

Nacional 12 (5-2)

Capitol 12 (3-6)

Atenas 11 (2-7)

Aguada* 10 (5-4)

Sayago** 7 (1-8)

* Sancionado con quita de 4 puntos

** Sancionado con quita de 3 puntos

Nota: no está computado aún el partido Malvín-Nacional

Fecha 10

Biguá 78-86 Olimpia

Trouville 97-75 Goes

Atenas 95-117 Defensor Sporting

Sayago 75-93 Urunday Universitario

Aguada 102-89 Hebraica Macabi

Malvín-Nacional

Libre: Capitol

Próximos partidos

Lunes, hora 20.15, Biguá-Defensor Sporting en Biguá (atrasado de la 6ª fecha)

Lunes, hora 21.15, Aguada-Goes en el Palacio Peñarol (atrasado de la 6ª fecha)

11ª fecha

Jueves, hora 20.15, Hebraica Macabi-Malvín en Welcome

Jueves, hora 20.15, Urunday Universitario-Atenas en Urunday Universitario

Viernes, hora 20.15, Defensor Sporting-Trouville en Welcome

Viernes, hora 20.15, Goes-Capitol en Goes

Viernes, hora 20.15, Olimpia-Aguada en Olimpia

Viernes, hora 20.15, Nacional-Sayago en Unión Atlética