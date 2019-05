Aguada no denuncia a Esteban Batista: "No es nuestro estilo"

La directiva de Aguada no denunciará a Esteban Batista por las agresiones cometidas el lunes contra Sebastián Izaguirre en el tercer partido de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol entre Nacional y el aguatero.

El pívot de Nacional agredió a Izaguirre con un rodillazo a la altura del muslo y un codazo en el pecho. Sin embargo, los jueces Gonzalo Salgueiro, Julio Dutra, y Joaquin Silvera no advirtieron ninguna de esas agresiones.

"Batista"



Por la agresión de @BatistaEsteban sobre Izaguirre que no vieron los jueces del partido. pic.twitter.com/I7YCzteDSm — PorqueEsTendenciaURU (@UruPorque) April 30, 2019

"Decidimos no hacer ninguna denuncia", dijo a Referí un dirigente de Aguada. "Algún compañero de la directiva planteó qué debíamos hacer pero es nuestro estilo: las cosas que pasan en la cancha quedan en la cancha, para algo están los jueces", agregó.

En los cuartos de final contra Defensor Sporting, el jugador de Aguada Dwayne Davis fue denunciado por una agresión a Andrés Dotti, en comparación con la de Batista a Izaguirre mucho menor. El fusionado denunció el hecho al Tribunal de Penas y el jugador fue castigado con dos partidos siendo esa pena redimible por una multa económica de 10 unidades reajustables.

"Si en su momento nos quejamos de esa situación porque nos pareció una buchoneada, ahora actuamos con coherencia y no denunciamos este hecho", agregó el directivo.

Antes de la jugada polémica, Izaguirre le había dado un codazo a Batista en la nuca en una jugada donde ambos forcejearon.

Arranca el segundo tiempo y a los 40 segundos cobarde agresión de Izaguirre a Batista sin pelota y de atrás !!!Enseguida le tira un codazo a la cara / 8 minutos mas tarde Batista reacciona @martinelgue @diegojokas @sonsolesgol @Buysan @LUB_Uy @fubb @CNdeFbasketball @msarthou pic.twitter.com/92bmUVIrd5 — Mister X (@MisterX_2000) April 30, 2019

Nacional también había presentado una nota contra Aguada tras el primer partido de esta serie de semifinal argumentando una serie de violaciones al protocolo de seguridad entre los que se contaban ingreso de banderas de tamaño superior al permitido, presencia de hinchas en la zona de vestuarios e insultos de la parcialidad a Esteban Batista.

La inquietud fue planteada a la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) para conocer la opinión del Tribunal de Penas pero sin el espíritu de formalizar una denuncia. La FUBB remitió el documento al tribunal y Nacional ingresó luego una nota afirmando que lo planteado no era una denuncia. El tribunal aún no se manifestó.

El exjugador de Aguada Miguel Barriola, quien jugó esta Liga por Trouville, expresó irónicamente en su cuenta de Twitter: "Por un tema de Sustentabilidad Organizacional Izaguirre queda desafectado de la selección". Barriola aludió así al conflicto entre Batista y Marcelo Signorelli en la selección uruguaya que terminó con el DT cesado por la FUBB argumentando aquella famosa frase de "sustentabilidad organizacional".

Por un tema de Sustentabilidad Organizacional Izaguirre queda desafectado de la selección .. — Miguel Barriola (@MiguelBarriola) April 30, 2019

En la audición partidaria de Nacional Los Céspedes Radio, Batista comentó la situación: "Es un juego de contacto y de roce. Cuando me pegan nunca digo nada, me la banco, fue un poco alevosa la agresión que sufrí, pero después no tuve una buena reacción. Uno no es infalible, es humano, se calienta y a veces la calentura te hace excederte un poco. Aunque tampoco fue que le rompí los cruzados ni le rompí las muñecas. Los moralistas de Twitter están con mucho trabajo, pero no fue desmedido. En el partido anterior Thonrton me movió la mandíbula y supuestamente fue sin querer y no dije nada".

"Lo que vende es el quilombo, la polémica, lo que da un poco más de morbo. Terminás el partido re caliente y lo mejor de eliminar todas estas estupideces es ganando. A mi me pareció raro del jugador porque nunca lo vi levantar una mano; no me estoy quejando ni mucho menos, pero tomó gran dimensión un par de roces que hubo", agregó.

Cuando se le preguntó por las declaraciones de Miguel Barriola al que no nombraron, Batista expresó: "Cuando sos burro tenés que recurrir al Twitter para ver si te pueden contratar. Tenés que vivir de eso, estará de vacaciones pero tendría que estar entrenando".

Volvió Thornton

El estadounidense Al Thornton, quien se perdió el partido del lunes contra Nacional, retornó el martes de noche a Uruguay.

Thornton debía declarar por un juicio en Las Vegas pero al llegar a Panamá perdió la conexión a Estados Unidos por lo que pegó la vuelta sin poder ir al juicio.

Su viaje había despertado suspicacias porque su nombre figuraba en el draft de exjugadores de la NBA para jugar la liga 3x3 Big3 en Estados Unidos.