¿Alcanzará la lluvia para que el agua deje de estar salada? Gobierno es optimista pero a meteorólogos no les dan las cuentas

Desde mediados de abril el agua de OSE es el doble de salada que los parámetros normales y permitidos.

Pero, ¿hasta cuándo?

¿El suministro de agua para el área metropolitana de Uruguay depende de un evento tan incontrolable como que llueva?

¿El agua de la canilla puede volver a tener en el corto plazo los niveles de sodio y cloruro que establece la norma?

La represa de Paso Severino está en un "nivel mínimo histórico" y hay agua –en las condiciones actuales en las que se está distribuyendo– para 18 días en Montevideo y el área metropolitana, informó el presidente de OSE, Raúl Montero, este lunes.

Sin embargo, en el gobierno creen que en junio se podría volver a tener agua en condiciones de salinidad normales. El subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, adjudicó la afirmación a dos factores: el estado del tiempo y una obra de apuro.

Amarilla dijo a El Observador que "si las previsiones del tiempo se cumplen" en junio el área metropolitana podría tener "reservas suficientes" tanto por las lluvias como por la represa que se construirá al sur de Aguas Corrientes y que "permitirá manejar mejor la salinidad", explicó.

La represa "precaria" que construirá OSE tendrá un costo aproximado de $ 20 millones y podrá estar operativa en tres semanas, dijeron fuentes de OSE el pasado 10 de mayo.

"Con la construcción de esta represa, se logra asegurar una reserva de agua bruta de aproximadamente 1 millón de metros cúbicos, un volumen equivalente a tres días de operativa del trasvase, y se logra también mantener un nivel de agua que asegure la continuidad de la operativa de bombeo, la cual es imprescindible", dice uno de los documentos analizado por el directorio.

El segundo factor: que llueva

El escenario del gobierno para que en junio se pueda revertir la situación y el bombeo de agua salada del Río de la Plata disminuya es optimista si se compara con los pronósticos de los meteorólogos consultados por El Observador.

Amarilla aseguró que el "efecto del Niño" en "junio y julio" ayuda para que el gobierno maneje a junio como el mes en el que el área metropolitana puede comenzar a tener mayor cantidad de agua dulce. Esto, basado en pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología (Inumet), pero también con base en "otros pronósticos del sur de Brasil" que son "auspiciosos", dijo el jerarca de Ambiente.

Para el meteorólogo José Serra la afirmación es incorrecta. Según su pronóstico, no se sabe "a ciencia cierta" cuándo ocurrirá el fenómeno del Niño, algo que en Uruguay no sucede desde 1998, explicó. Sin embargo, para Serra "podría ocurrir a principios y mediados de la primavera, aunque no se puede saber con certeza".

El fenómeno del Niño provoca que algunas zonas del país tengan episodios de lluvias abundantes –que incluso puede provocar inundaciones–. "Ocurre cuando hay un calentamiento de las aguas del Pacífico meridional. Pero si aplicamos esta definición ahora, hay que tener en cuenta que las aguas del Pacífico, Océano y Mediterráneo se elevaron significativamente. Entonces el fenómeno del Niño puede ser errático", explicó el meteorólogo Serra.

El jefe de Inumet, Néstor Santayana, coincidió en que "las precipitaciones normales o por encima" podrán llegar "a finales del invierno y sobre todo para la primavera". Sin embargo, Santayana consideró que "a partir del invierno" el territorio va a estar "bajo el régimen del Niño" lo que podría provocar un aumento de las lluvias.

Para el meteorólogo Mario Bidegain en julio Uruguay podría ingresar "en una fase cálida" del Niño, pero será en primavera cuando empiecen a ocurrir las lluvias copiosas. "Lo absurdo de la situación es que podríamos llegar a tener inundaciones", dijo.

¿Las lluvias del fenómeno del Niño aumentarán las reservas de agua?

Para que Paso Severino aumente de forma considerable sus reservas, en el sur y suroeste tiene que llover durante 10 días, de forma "constante y uniforme" y cada día deberían caer entre 40 y 50 metros cúbicos de agua. Así lo expresó el meteorólogo Serra, quien adelantó que esa situación "no ocurrirá", aunque ilustra la cantidad de agua que es necesaria que caiga.

Para Inumet, entre el 19 y el 30 de mayo habrá "tres eventos de precipitaciones, donde los valores acumulados en promedio rondarán entre los 20 y los 50 metros cúbicos", tanto en la cuenca del Río de la Plata como en la de Santa Lucía. "Si bien no alcanza el valor normal –que es de entre 90 y 100 metros cúbicos mensuales– ayudaría", explicó Santayana y agregó: "Sería un mínimo aporte para que aumente la cantidad de agua en Paso Severino".

Sin embargo, el jefe de Inumet dijo que el período húmedo previsto para finales de mayo colaborará, principalmente, en mejorar las pasturas, los cultivos y a la humedad del suelo superficial. Para que el agua escurra y aporte agua a las represas es necesario que caiga más agua que la esperada para fines de mayo.

Por su parte, Bidegain coincidió en que los volúmenes promedio de agua que caerá en los próximos 15 días será de entre 20 y 40 metros cúbicos. "Es una mejora respecto a los valores actuales, pero no va a mover la aguja" para mejorar la reserva de agua dulce, dijo.

El experto estimó que el país necesita "lluvias por encima de los 80 metros cúbicos para que el contenido de los suelos sea máxima para que empiece a escurrir y aumente el nivel de los embalses". En junio, cuando el gobierno pronostica que la situación mejorará, Bidegain cree que se llegará a 100 metros cúbicos de lluvias en todo el mes. "Siempre que haya un escenario de normalidad de las lluvias", explicó.