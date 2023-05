Planta de remoción de sales: la solución para 150 mil personas que evalúan OSE y UTEC

La Universidad Tecnológica (UTEC) está en conversaciones con OSE y las instituciones evalúan la compra de una planta para la remoción de sales de agua salobre que podría generar agua de calidad para el consumo de unas 150 mil personas, informaron fuentes de la UTEC a El Observador.

El sistema de tratamiento, diseñado para remover elevadas concentraciones de sodio y cloruro, produce aproximadamente 200 mil litros de agua desmineralizada por día. Se trata de una unidad portátil que se puede transportar en un trailer a diferentes lugares de la ciudad. Por lo tanto se puede utilizar en un hospital o en un sanatorio y luego se la puede trasladar, informó Telemundo.

Actualmente, como las reservas de agua dulce están afectadas por el déficit hídrico, OSE acudió al agua de la represa de Aguas Corrientes, donde el flujo más salado del Río de la Plata entra al Santa Lucía. Por lo tanto, se aumentaron los límites de sodio 200 mg/L a 400 mg/L y de cloruro 280 mg/L a 700 mg/L en el agua.

La llegada de la planta a Uruguay

Por el momento, se están ajustando los detalles de la firma de un convenio de colaboración UTEC y OSE para facilitar la llegada de la planta compacta a Uruguay.

Desde la UTEC subrayaron que no es una desalinizadora de agua de mar, ni una potabilizadora de agua dulce, sino que es una planta para la remoción de sales de agua salobre (agua dulce con intrusión de salina, con bajas concentraciones de sal).

La calidad de agua que produce permite luego mezclarla con otras fuentes de agua del sistema de distribución de agua potable y expandir la capacidad de producción a aproximadamente 300.000 litros para entregar a la población.

Si se tiene en cuenta que lo recomendado es que las personas tomen por día dos litros de agua, la unidad diseñada para ser móvil podría generar suficiente para el consumo de 150 mil personas. Por lo tanto, esta planta no es la solución al problema del déficit hídrico.

Sin embargo, la UTEC se ofreció a trabajar junto a OSE para validar el concepto y la tecnología del sistema, por lo que se podría avanzar en este camino.

La Facultad de Ingeniería y el Sinae

Desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República dijeron a El Observador que por ahora no tienen equipos trabajando en temas de salinidad específicamente.

Por otro lado, el pasado viernes 12 de mayo, en Informativo Sarandí el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Sergio Rico, fue consultado sobre la posibilidad de comprar máquinas para desalinizar el agua y señaló que "hay un tema de la cantidad agua que puede desalinizarse".

"Hay algunas máquinas que a mí me han llegado ofrecimientos por mail donde la cantidad de litros por minuto que desalinizan no da para nada. Entonces son plantas que capaz que para una empresa pueden servir, pero no para la magnitud que necesitamos", explicó.