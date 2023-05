¿Se puede tomar agua de la canilla en tu casa?

Pese a todos los impactos que el agua con más sodio y cloruro del normal tiene en la vida cotidiana, el agua que distribuye OSE "es bebible y consumible", pese a que "no es potable en la definición perfecta de la potabilidad", dijo el Ministro de Ambiente, Robert Bouvier.

El ingeniero civil –opción Hidráulica y Sanitaria– Danilo Ríos, quien además trabajó durante 32 años en OSE donde llegó a ser gerente general, dijo a El Observador que el agua que está saliendo de las canillas no es potable, aunque eso no implica que sea dañina para la salud.

¿Cuándo el agua es potable?

Para que el agua sea potable debe cumplir con los parámetros que establece el Reglamento Bromatológico Nacional, explicó Ríos.

Esa normativa dice que los valores máximos de sodio admitidos son 200 miligramos por litro y ahora la salinidad es de 400, es decir, el doble. A su vez, el Reglamento admite hasta 250 mg/l de cloruro y ahora el agua tiene 700 mg/l.

Pese a que el Reglamento Bromatológico Nacional prohíbe la distribución y el consumo de agua no potable a la población, prevé que se pueda autorizar "con carácter de excepción" la distribución de agua que no cumpla con los valores establecidos "si no se detectan microorganismos patógenos".

La ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo que los cambios en la salinidad, que su cartera aprobó a pedido de OSE como medida contra el déficit hídrico "no afectan a la salud". "El sodio y el cloro son valores que en nuestro país están recomendados hasta cierto valor, pero no precisamente porque afecten a la salud, sino porque en realidad afectan las condiciones llamados organolépticas: es decir, del sabor, el olor o el color que pueda tener el agua", declaró.

Sin embargo, Rando señaló que los pacientes con enfermedades como hipertensión arterial severa o insuficiencia renal debían tener ciertos cuidados.

Recomedaciones del MSP

Días después del anuncio del nuevo aumento en la salinidad (con un límite de sodio de 400 mg/l y de cloruro de 700 mg/l), el Ministerio de Salud Pública emitió nuevas recomendaciones para diferentes poblaciones.

Población general: sin hipertensión diagnosticada

Mantenga el consumo habitual de agua diario que puede ser en su totalidad agua de OSE

No agregue sal a los alimentos en los niños que están iniciando la alimentación semisólida/sólida (lactantes hasta 2 años)

De ser posible para la preparación de fórmulas de lactantes utilice agua mineral

En población con mayor riesgo de ser hipertenso no conocido (mayores de 60 años) se recomiendan los controles de presión arterial periódicos

Personas que toman antihipertensivos y diuréticos

Deberán disminuir al máximo el consumo de alimentos con exceso de sodio

Podrán seguir consumiendo el agua de OSE hasta un litro por día y se recomienda completar su ingesta habitual con agua mineral

Personas con enfermedades renales crónicas, insuficiencia cardíaca, cirrosis o embarazadas