Ante falta de agua, OSE disminuye la presión del agua en el área metropolitana

El agua que está saliendo de las canillas de los hogares tiene 700 miligramos por litro de cloruro y 400 de sodio.

Hasta hace unos días tenía 450 de cloruro y 280 de sodio, cuando OSE optó por mezclar las tomas de agua y aumentó la salinidad.

Pero, los valores límite históricos que tenía el agua en Uruguay eran 250 de cloruro y 200 de sodio.

Es decir que el agua que está saliendo por las canillas ahora es el doble de salada que la que acostumbraba.

Pero esto no es el único cambio que OSE introdujo para tratar de paliar el déficit hídrico. OSE también disminuyó la presión del agua en el área metropolitana.

¿Es agua potable?

Técnicamente el agua que está saliendo de las canillas no es potable, aunque eso no implica que sea dañina para la salud. Para que el agua sea potable debe cumplir con los parámetros que establece el Reglamento Bromatológico Nacional, explicó Ríos.

Esa normativa dice que los valores máximos de sodio admitidos son 200 miligramos por litro y ahora la salinidad es de 400, es decir, el doble. A su vez, el Reglamento admite hasta 300 mg/l de cloruro y ahora el agua tiene 700 mg/l.

"No son valores que afecten a la salud", dijo la ministra de Salud Pública, Karina Rando, quien agregó que: "el sodio y el cloro son valores que en nuestro país están recomendados hasta cierto valor, pero no precisamente porque afecten a la salud, sino porque en realidad afectan las condiciones llamados órgano eléctricas: es decir, del sabor, el olor o el color que pueda tener el agua".

Pese a que el Reglamento Bromatológico Nacional prohíbe la distribución y el consumo de agua no potable a la población, prevé que se pueda autorizar "con carácter de excepción" la distribución de agua que no cumpla con los valores establecidos "si no se detectan microorganismos patógenos".

La explicación técnica

La explicación técnica puede ser difícil, pero los técnicos tratan de explicarlo de la forma más fácil: el agua del área metropolitana se toma del río Santa Lucía –70 mil metros cúbicos por día, es decir, menos del 10% del consumo total– y del embalse de Paso Severino y eso se mezcla con las aguas abajo del Río de la Plata –entre la represa de Aguas Corrientes y la desembocadura del río–.

El bombeo de aguas abajo desde el Río de la Plata es lo que aumentó la salinidad. "Nos fuimos del límite porque la única forma de sacar menos agua de Paso Severino es sacar más agua de ese otro lado", explicó días atrás el presidente de OSE, Raúl Montero, al programa Doble Click.

OSE

Represa de Paso Severino

"Desde la década de los sesentas que se usa bombear de la parte de abajo de la represa, que está afectada por la marea, hacia arriba para aumentar el volumen de agua disponible. Pero, generalmente esa agua es dulce. Si se empieza a bombear mucho como ahora, se empieza a succionar el Río de la Plata y se lleva hacia Aguas Corrientes. Eso aumenta la salinidad", explicó el ingeniero civil –opción Hidráulica y Sanitaria– Danilo Ríos, quien además trabajó durante 32 años en OSE donde llegó a ser gerente general del ente.

El agua puede llegar a ser incluso más salada de lo que está saliendo ahora si OSE varía la proporción de mezcla entre la represa de Paso Severino y la que llega de aguas abajo del Río de la Plata. La salinidad aumenta si se toma más de aguas abajo. De hecho, eso es en una de las cosas que el ente estatal está trabajando por estas horas.

El plan es instalar una nueva bomba "a contrarreloj" que aumente la capacidad de bombeo desde aguas abajo. Por el momento hay cuatro bombas trabajando: tres con un caudal de 6 mil metros cúbicos por hora y otra de 1.200. Es decir, entre las tres tienen una capacidad de bombear 460 mil metros cúbicos por día desde el Río de la Plata. Pero esa cantidad de agua no es suficiente porque el área metropolitana consume casi 600 mil metros cúbicos de agua por día.

Con una quinta bomba la capacidad pasará de 460 mil metros cúbicos a 482 mil por día. Aunque también será insuficiente, la demanda estará asegurada mientras hayan reservas en Paso Severino para mezclar las fuentes.

Carlos Pazos Planta de Aguas Corrientes de OSE

"La situación es crítica", consideró el director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, quien dijo a El Observador que el extremo es se apliquen cortes programados o que incluso alguna parte de la población quede sin abastecimiento de agua. El cometido de OSE es cubrir el abastecimiento en mayo hasta que lleguen las lluvias más copiosas en junio.

Los lugares más críticos son el área metropolitana, Nueva Helvecia en Colonia, Minas en Lavalleja y San José de Mayo en San José.

Agua salada, como nunca

"Un vecino llamado Antonio Martorell, propietario de una cisterna situada a los fondos de la Iglesia Matriz, ofrecía sin cargo hasta dos baldes de agua por día a cada familia (Acevedo, Eduardo, 1933: Tomo 111-154). El diario La Nación del 27 de enero de 1862, expresaba:

«La falta de agua en Montevideo ha llegado a tal extremo que las criaturas anduviesen mendigando con lágrimas en los ojos un vaso de agua para beber» (Brunel, 1862:70)"

El pasaje es del libro de Daniel Ríos "Agua potable: historia y sensibilidad". Allí el ingeniero civil recogió algunos episodios de desabastecimiento que dejaron las graves sequías que sufrió Uruguay en su historia. Sin embargo, Ríos no recuerda una sequía "tan importante" en Montevideo como la de ahora. "En la sequía del año 43, pero en ese momento todavía no estaba instrumentado bombear aguas abajo, entonces directamente faltaba el agua", recordó.

Incluso la sequía del año 2009 no dejó consecuencias "tan graves" para el abastecimiento de agua, según el experto. "Hace 14 años Montevideo consumía mucho menos agua y Canelón Grande estaba lleno", dijo.

Montevideo nunca llegó a tener los niveles de salinidad en el agua como los de ahora. "En esta época del año generalmente los embalses están llenos y ahora Canelón Grande está vacío (...) Este nivel de salinidad es único. Desde que se inauguró el sistema de Montevideo nunca hubo esta salinidad en el agua, salvo en 1871 cuando se inauguró el servicio que como no estaba la represa se tomó agua salada", contó Ríos.