Almagro celebró victoria de Bolsonaro: "Aplaudimos su mensaje de verdad y paz"

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, celebró la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro este domingo, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

"Saludamos al pueblo brasileño por jornada electoral de hoy. Felicitamos al Presidente electo Jair Bolsonaro y aplaudimos su mensaje de verdad y paz", escribió en su cuenta de Twitter este domingo a la noche, luego de conocerse que Bolsonaro venció a su rival, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Hadad, por 10 puntos porcentuales (55,20% contra 44,80%). Y luego agregó: "Cuenta con compromiso de Secretaría General OEA de trabajar en forma conjunta por democracia, Derechos Humanos, seguridad y desarrollo de región".

En declaraciones a Telemundo, Almagro destacó que la victoria de Bolsonaro -un hombre que reivindica la dictadura militar y que ha tenido expresiones racistas, homofóbicas y machistas- se produjo en "la mayor democracia de América Latina" y valoró a Brasil como "un actor clave en la defensa democrática, Derechos Humanos, desarrollo integral y seguridad"

Almagro, exministro de Relaciones Exteriores (2010-2015), y exintegrante del Movimiento de Participación Popular, se distanció de su fuerza política y de todo el partido de gobierno en los últimos años, producto de su dura postura, como vocero de la OEA, contra el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

La última polémica con su partido se suscitó a mediados de setiembre, cuando dejó a entrever -aunque luego se desdijo- que avalaba una intervención militar para derrocar a Maduro. Sus palabras, pronunciadas desde el puente internacional Simón Bolívar -que une el municipio colombiano de Villa del Rosario con la ciudad venezolana de San Antonio del Táchia- fueron las siguientes: "En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción".

Eso le valió el pedido del Partido Comunista de Uruguay de que fuera formalmente expulsado del Frente Amplio, ya que entendía que esas declaraciones representaban una “nueva muestra de servilismo e irresponsabilidad” de Almagro, "transformado desde hace tiempo en un peón del imperialismo yanqui, al servicio de las peores cosas”.

Pero, en los hechos, la coalición de izquierda ya no consideraba a Almagro un integrante. El expredidente José Mujica, quien impulsó en sus comienzos la carrera política del hoy secretario general de la OEA, aseguró días después que consideraba desde hacía rato que "las cosas están determinadas y meridianamente claras”, sobre todo a partir de una carta de Almagro que recibió en 2015. "Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido", decía esa misiva escrita el 18 de noviembre de 2015. “El corte está establecido desde ese tiempo, no hoy”, subrayó el líder del MPP, por lo que esa carta significó “de hecho” un corte y “obviamente con ello la despedida del Frente”.

Almagro, no obstante, tuvo duras respuestas. En entrevista con Océano FM, dijo que los comunistas "defienden dictaduras, defienden opresión, defienden represión, defienden tortura, defienden a los torturadores, defienden a los asesinos, defienden a aquellos que violan a los presos políticos". Y luego los insultó: "No sean ridículos, no sean imbéciles".

"Imbécil" es una palabra que utilizó pocos días después, el 20 de setiembre, para responder a todo el Frente Amplio, luego de que el canciller Rodolfo Nin Novoa manifestó que se sentía "profundamente preocupado" por los dichos del vocero de la OEA. Almagro, en entrevista con CNN, se mostró muy enojado: "No ser imbécil es un buen consejo que uno le da a la gente. Pero no siempre se aceptan los buenos consejos”, contestó.