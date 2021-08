Álvaro Delgado contó que es fan de Arjona y que utiliza sus frases para la política

Es probable que, en alguna oficina de Torre Ejecutiva, la voz del guatemalteco Ricardo Arjona suene de vez en cuando, entonando algunas de las canciones que lo hicieron famoso. Y eso responde a que Álvaro Delgado, secretario de presidencia, es, al parecer, uno de sus seguidores incondicionales en Uruguay.

Así lo contó él, al menos, en el programa Malos pensamientos, conducido por Orlando Petinatti en Azul FM, hace unos días.

Según contó Delgado, su fanatismo es tal que su asistencia a los conciertos que Arjona da con frecuencia en el país está casi garantizada, y que le pide a su esposa Leticia que lo acompañe en cada ocasión.

Además, el secretario de presidencia aseguró que hay algunas frases del cantante que suele aplicar a la vida diaria y a la política. Consultado por el conductor sobre estas frases, Delgado reveló que, para la vida, suele optar por "las nubes grises también forman parte del paisaje"; para la política, "O aprendes a querer la espina, o no aceptes rosas", ambas de la canción Fuiste tu.

"El tipo hace política con las frases de Arjona. ¿Él sabe esto?", preguntó Petinatti. "No le conté todavía. Llamen a Arjona. No lo cuentes mucho a esto, que no se difunda mucho", respondió Delgado.

#Primicia El Secretario de Presidencia, Alvaro Delgado se inspira en las frases de @Ricardo_Arjona para trabajar. Fan de Arjona, lo fue a ver, canta sus canciones y se apoya en sus letras. #LaEntrevista en #MalosPensamientos pic.twitter.com/n5aQdlzb0O — Orlando Petinatti (@OPetinatti) August 22, 2021

Más tarde, ambos imaginaron una eventual llegada de Arjona al país durante el mandato de Lacalle Pou, y el secretario contó que se imagina entregándole la llave de la Torre Ejecutiva al artista centroamericano.

"Luis, no me podés fallar en esta", terminó, haciendo referencia al presidente Lacalle Pou.