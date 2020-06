Álvaro Delgado sobre Venezuela: “Cuando no hay democracia, obviamente es una dictadura”

El secretario de Presidencia Álvaro Delgado se refirió este lunes a los dichos del canciller Ernesto Talvi, quien entrevistado por El Observador afirmó que desde su rol no “corresponde” que califique a Venezuela como dictadura, tal como hizo en campaña electoral.

“Conceptualmente coincidimos con los dichos del canciller en cuanto a que en Venezuela no hay democracia y no se respetan los derechos humanos. El presidente de la República ha sido muy claro en eso desde siempre: que entiende que cuando no hay respeto por derechos humanos y no hay democracia, obviamente es una dictadura”, dijo Delgado a la prensa tras la comparecencia de varios jerarcas del gobierno al Directorio del Partido Nacional para celebrar los primeros cien días de la administración.

Entrevistado por El Observador, Talvi dijo que si bien “personalmente” piensa que en Venezuela es una dictadura, su “rol” como canciller le exige “un lenguaje respetuoso” y por eso se limitaría a condenar las violaciones de derechos humanos y la falta de democracia. “Basta con mirar lo que pensaba cuando no era canciller, entonces ya van a saber lo que pienso. No cambié de opinión pero como canciller no corresponde que yo use esos términos”, dijo respecto a la palabra dictadura.

Su respuesta generó sorpresa en distintos ámbitos del oficialismo, desde la Torre Ejecutiva a los socios de la coalición, incluyendo su propio sector Ciudadanos. “Me sorprendió”, admitió este lunes el diputado colorado Ope Pasquet en Desayunos Informales (Canal 12).

Tras las declaraciones de Talvi, el presidente Luis Lacalle Pou reafirmó en contactos con sus allegados que su postura es que en Venezuela hay una dictadura y que estaba dispuesto a sostenerlo públicamente.

Pese a esa diferencia, Lacalle respalda al canciller pues considera que ambos están alineados respecto al tema de fondo.

Lacalle Pou decidió no invitar a Maduro a su ceremonia de asunción y antes de calzarse la banda presidencial dijo que esa era una decisión personal de la cual se hacía cargo. "Yo no estoy dispuesto a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro", señaló el 15 de febrero en rueda de prensa luego de participar en la asunción de la nueva legislatura parlamentaria.