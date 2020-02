Lacalle Pou: “No estoy dispuesto a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro”

El presidente electo Luis Lacalle Pou defendió este sábado la decisión del gobierno electo de no invitar a los presidente de Venezuela, Cuba y Nicaragua a la ceremonia de traspaso de mando del 1° de marzo. Sobre el caso del venezolano Nicolás Maduro, el próximo mandatario señaló que se trata de una resolución personal.

“Yo no estoy dispuesto a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro, es una decisión personal de la cual me hago cargo”, dijo Lacalle Pou este sábado en conferencia de prensa luego de participar de la ceremonia de inauguración de la nueva legislatura.

“Uruguay mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con muchas naciones y con muchos estados. Eso no significa que se invite o no se invite a determinados mandatarios. Es más, si ustedes se acuerdan en campaña electoral esta vez y pero en la anterior también, sugerimos hacer un tratado de libre comercio con Cuba. Una cosa no quita la otra. Que uno tenga relaciones comerciales por el interés nacional es distinto a valorar que se violentan y se violan los derechos humanos, entre otros países en Venezuela”, había justificado a los periodistas antes el presidente electo.

El canciller designado Ernesto Talvi justificó este viernes las razones por las que no cursaron invitación a Raúl Castro, Daniel Ortega y Maduro. Según dijo, esos tres países eran los únicos “regímenes autoritarios plenos”, de acuerdo con la revista The Economist.

“Si bien tenemos relaciones diplomáticas, Uruguay se va a tomar muy en serio que somos parte de un sistema interamericano que promueve la defensa de la democracia como un derecho de los pueblos y del respeto por los derechos humanos, y ninguna de estas dos cosas ocurren en estos tres países”, dijo el economista.

El canciller Nin Novoa consideró en declaraciones al programa Doble Click de FM Del Sol que la negativa a invitarlos iba a traer “consecuencias” y apuntó contra la “ideologización” de las relaciones exteriores diciendo que estaban haciendo “lo contrario” a lo dicho en campaña.

Lacalle Pou dijo también este sábado que aún desconoce si el presidente argentino, Alberto Fernández, concurrirá a la ceremonia del 1° de marzo.

“No tengo una versión oficial, tiene una actividad en Argentina. Veremos qué decide finalmente”, dijo.

Ese día se realiza en Argentina la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.