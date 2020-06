El presidente Luis Lacalle Pou reafirmó su postura de que en Venezuela hay una dictadura, luego de que el canciller Ernesto Talvi dijera en una entrevista con El Observador que como ministro no iba a calificar al régimen de Nicolás Maduro de esa manera. Ambos están de acuerdo sobre el punto, pero la diferencia está en si lo dicen o no públicamente. Talvi asegura que en su nuevo cargo no lo puede decir, pero Lacalle sí está dispuesto a hacerlo, confiaron fuentes allegadas al mandatario.