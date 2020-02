Talvi planteó al canciller brasileño crear zonas económicas en la frontera

El canciller designado, Ernesto Talvi, aseguró este viernes que planteó a su par brasileño, Ernesto Araújo, la "propuesta uruguaya de crear zonas económicas especiales entre todas las ciudades fronterizas" en la reunión que ambos mantuvieron el jueves en Brasilia.

"(Sería) casi que una suerte de tratado de libre comercio entre ciudades, que permita armonizar lo económico y que tiene que ver con la seguridad, salud, educación y que las dos ciudades puedan existir como una, así como que se transformen en importantes polos de desarrollo", explicó el líder del Partido Colorado en rueda de prensa.

Talvi dijo que acordó con Araújo analizar la propuesta, que fue recibida con "mucho entusiasmo". Sobre todo, aseguró que los países analizarán si ya existe algún modelo de este tipo en el "contexto del Mercosur", así como cuáles serían las "herramientas" que permitieran concretar esas zonas económicas. "Le daría un potencial a las ciudades fronterizas del que hoy carecen, así como la posibilidad de desarrollo en muchas fronteras, que hoy son los lugares más pobres del país", agregó.

El próximo canciller anunció que el martes se reunirá en Buenos Aires con su par argentino, Felipe Solá, y el jueves con el paraguayo, Antonio Rivas. A Solá, según anunció, le preguntará sobre las razones por las cuales el presidente Alberto Fernández no podrá asistir a la asunción del presidente electo, Luis Lacalle Pou, el próximo 1° de marzo.

Flexibilización del Mercosur

Talvi también conversó con el canciller brasileño acerca de la "flexibilidad" que se le dará al Mercosur. "Lo que acordamos por ahora –y me parece extraordinariamente positivo para nuestro país– es que vamos a negociar todos juntos, pero nos vamos a dar ciertos elementos que permiten flexibilidad", precisó el colorado.

Por ejemplo, señaló que si un país "quiere ir más lento" puede no aprobar en su Parlamento un tratado, que sí entrará en vigencia en los países que lo voten. "Con la Unión Europea un país puede decidir que es muy rápido para empezar, puede no mandarlo al Parlamento, no aprobarlo, pero en los que lo aprobemos entra en vigencia inmediatamente", explicó.

Itamaraty Brasil

Otro de los puntos de esa "flexibilización", aseguró Talvi, tiene que ver con las "listas de productos" y "calendarios de desgravación".

"Vamos por elementos de flexibilidad que nos permiten que la marca Mercosur pueda ser vendida internacionalmente como un conjunto de países y, por ende, un mercado muy atractivo. Por allí empezamos, pero nada está descartado", dijo Talvi.

Estos temas también serán analizados con Solá, el martes, y Rivas, el jueves.

Invitados a la asunción

El canciller designado por Lacalle Pou explicó en la rueda de prensa por qué no se invitó a la asunción del 1° de marzo a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Son los únicos tres países que son considerados regímenes autoritarios plenos y que si bien tenemos relaciones diplomáticas –que esperemos puedan fluir– el punto que Uruguay quiere hacer es que nos vamos a tomar muy en serio que somos parte de un sistema interamericano que promueve la defensa de la democracia como un derecho de los pueblos y del respeto por los derechos humanos. Ninguna de estas dos cosas ocurren en estos tres países", dijo Talvi.

Consultado sobre la presencia de la mandataria interina de Bolivia, Jeanine Añez, el próximo ministro dijo que, según entendía, el equipo de la transición envió la invitación. Respecto a los fundamentos, apuntó que "Bolivia ha tenido un quiebre institucional", en el que "hay un gobierno de transición que ha anunciado para el 3 de mayo elecciones democráticas, abiertas, con observadores internacionales".

"Si Venezuela tuviera un calendario electoral así creo que también lo hubiéramos invitado", dijo.