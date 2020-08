Ancap registró pérdidas por US$ 41 millones en primer semestre de 2020

Ancap presentó este lunes el balance de la compañía correspondiente al primer semestre del año.

El grupo Ancap -incluyendo subsidiarias- cerró el semestre con un resultado operativo positivo de US$ 7 millones. Eso fue contrarrestado por una pérdida financiera de US$ 62 millones, mayoritariamente "producto de la variación del tipo de cambio", según infomó al empresa.

En tanto, las empresas vinculadas al grupo aportaron ganancias por US$ 11 millones.

El resultado antes de impuestos de Ancap fue negativo en US$ 44 millones en enero-junio, pero contabilizando otros US$ 3 millones de resultado por impuestos a la renta, el resultado global del período fue de un rojo de US$ 41 millones.

“El impacto de la crisis sanitaria afectó la demanda del mercado interno con una caída de 9% en todos los productos”, señaló el ente. Particularmente en abril la comercialización de gasolinas cayó 38%.

En el semestre el descenso de ventas de gasolinas fue de 12% y de 5% en el gasoil, en comparación al mismo período de 2019.

En el primer semestre la caída de los ingresos netos fue de 17,3% (caída de volumen, suba de Imesi, suba de márgenes y suba de bonificaciones), según explicó el ente.

Por otro lado, la empresa señaló que entre enero y junio se mantuvo la estrategia de cobertura de crudo combinado distintas herramientas. Adicionalmente se trabajó con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el segundo semestre.