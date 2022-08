Andrade: en el referéndum "la Corte demoró el padrón" y hubo "25 mil gurises que no pudieron votar"

El senador comunista Óscar Andrade dijo este jueves ante un comité de base que en la derrota del referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) hubo cosas que "uno no puede creer", entre ellas que "25 mil gurises tramitaron la credencial y no pudieron votar" porque la Corte Electoral "demoró el padrón".

En el marco del Día del Comité de Base, Andrade estaba haciendo un repaso de cómo la izquierda se embarcó en la juntada de firmas, y sostuvo que esa votación se perdió "por milímetros" y que hasta puede hablarse de una suerte de empate.

Pero además de la estrecha diferencia, el senador comunista sugirió que hubo elementos ajenos que incidieron en la derrota.

"Porque hay cosas que nos pasaron que uno no puede creer que nos hayan pasado; 25 mil gurises tramitaron la credencial y no pudieron votar. Con la credencial tramitada desde junio del año anterior. La Corte demoró el padrón... que 'no tengo tiempo', que 'voy más adelante'. Bo, no nos puede pasar eso en el 2024 porque si no nos merecemos perder. En una franja que el 70% votó rosado, los primeros votantes", afirmó ante el comité de base Martín Fierro.

El padrón de la elección del 27 de marzo se cerró el 8 de diciembre de 2021 porque fue el día en que la Corte Electoral confirmó que estaban las firmas suficientes como para convocar al referéndum.

Según el escrutinio final, la papeleta del No obtuvo 1.108.360 adhesiones (50,02% de los votos válidos) contra 1.078.425 del Sí (48,67%), una diferencia de 29.935 a la que se agregan los 29.119 votos en blanco.

Andrade también se refirió a las personas que no pudieron trasladarse a los centros de votación. "Hubo una tonelada de gente que no pudimos trasladar. A todos nos pasó en las barriadas. Llegabas y te decían: voto en Flores yo y mi mujer, y tengo dos gurises que tienen que viajar, pero no tengo un peso. En algunos comités organizaron boletas, en algunos llegamos tarde", sostuvo.

"Tenemos que salir a discutir, porque hubo gente que votó en el referéndum, (...) que perdimos por milímetros. Que lo perdimos más nosotros que ganarlo ellos", añadió el senador.