Sorpresa: desazón en Inter Miami porque Luis Suárez no jugará este sábado por la MLS ante Minnesota United

Este viernes, Luis Suárez fue uno de los jugadores que no entrenó con Inter Miami para lo que será el encuentro de este sábado 10 de mayo a la hora 17.30 ante Minnesota United por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Según informó a su vez el diario Miami Herald, el uruguayo no jugará el encuentro.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - APRIL 09: Luis Suárez #9 of Inter Miami CF reacts during the CONCACAF Champions Cup 2025 Quarter-final second leg match between Inter Miami CF and Los Angeles Football Club at Chase Stadium on April 09, 2025 in Fort Lauderdale

Luis Suárez en el partido de Inter Miami ante LAFC

Foto: AFP