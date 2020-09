Arbeleche sobre Uruguay XXI: “No por ir a más ferias o hacer más viajes se tienen mejores resultados”

“Debe ser el más maltratado de los institutos por parte de este presupuesto con recortes”, afirmó el lunes el diputado del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani cuando se refirió a la situación de Uruguay XXI, durante la reunión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Tras la presentación realizada por la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche, el representante de la oposición consultó en una de sus intervenciones sobre la disminución de rubros disponibles que tendrá el instituto para este año

“Según el rubrado que ustedes nos dan, en subsidios y subvenciones, Uruguay XXI tendría, en el año 2020, $ 252 millones; se le quitan $ 119 millones, casi el 50%; o sea, le quedarían $ 133 millones en el rubro para ejecutar”, dijo Caggiani, al tiempo que destacó el rol en la promoción de comercio exterior para empresas pequeñas y medianas, y en la radicación de inversiones.

Sobre este tema la ministra Arbeleche expresó que el foco del resideseño “son los resultados y no los recursos”. “No por ir a más ferias o hacer más viajes se tienen mejores resultados, y ese es el foco que está puesto en este instituto que, sin duda, agrega valor”, afirmó según la versión taquigráfica de la reunión.

En ese sentido, la ministra expresó que el instituto no diseña la política comercial, sino que esto le corresponde al Poder Ejecutivo. “Se preguntó si el Ministerio de Economía y Finanzas tenía un rol distinto, y yo entiendo que sí porque la política comercial había dejado de ser un foco en este ministerio. Esta discusión fue mantenida por el canciller (Francisco) Bustillo y nuestro equipo, y está claro que la política exterior en materia comercial le corresponde a ambos ministerios”, apuntó.

El foco sobre el empleo

Por otro lado, la ministra explicó que como lineamiento general el foco de la ley de Presupuesto es dinamizar el crecimiento económico y como objetivo final aumentar el empleo. Las autoridades apuntan a aumentar en 50 mil la cantidad de puestos de trabajo en el plazo de un año.

Arbeleche expresó que para ello juega un rol fundamental la inversión y remarcó la importancia de medidas de promoción ya presentadas, el nuevo marco para la promoción de vivienda promovida (ex interés social) e innovaciones tributarias que favorecen a las empresas más pequeñas (literal E). Además el gobierno prepara un nuevo decreto que otorgará mayores beneficios fiscales a partir de la ley de Promoción de Inversiones y en donde la generación de empleo será el indicador más importante.

También se refirió a la política exterior de inserción internacional que se está coordinando entre distintos ministerios. “No nos vamos a prohibir de utilizar cualquier instrumento que nos permita que nuestros productos accedan en mejores condiciones a los distintos mercados”, afirmó.

El diputado del FA Alejandro Sánchez consideró “muy difícil” que se puedan recuperar 50 mil puestos de trabajo y centró su razonamiento en el mal momento del turismo y las malas perspectivas para la llegada de visitantes argentinos durante el próximo verano.

“Parece ser muy difícil de sostener que vamos a recuperar todos los puestos de trabajo que hemos perdido por el covid cuando el área que más puestos de trabajo ha perdido ha sido el turismo, y cuando se prevé, precisamente, que no se recupere rápidamente, máxime teniendo en cuenta el desastre que están pasando nuestros vecinos. Quiero insistir en esto porque siento que el gobierno nos está diciendo que va a crear 50 mil puestos de trabajo cuando la principal área que ha perdido empleo no se va a recuperar a la brevedad. Inclusive, desde el propio gobierno nos dicen que la recuperación del turismo va a ser muy lenta; lo dice el propio ministro de Turismo”, expresó Sánchez.

A su turno el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, resaltó que la industria de la construcción y de alimentos están creciendo respecto al año pasado. También reconoció que habrá pérdida de salario real el año que viene en el sector privado.

“Lo que pasa es que tenemos que recuperar el empleo, y las horas trabajadas; si no, ¿cuál es la solidaridad o el mecanismo por el cual se puede recuperar el empleo? Los que tienen trabajo van a ganar un poco menos en aras de que aparezca mucha más gente trabajando. Como se dijo acá, hubo cantidad de empresas que cerraron. Quiere decir que tampoco les pueden pagar el salario a las personas, si no, no cerrarían. Nadie va a perder su capital por gusto. Nosotros creemos firmemente que esto sea transitorio y, de hecho, está previsto que el salario real crezca”, apuntó.