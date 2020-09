Argentina completó el cupo anual de carne vacuna a Estados Unidos

La demanda desde Estados Unidos por carne vacuna impulsó no solamente las colocaciones de Uruguay, sino también de Argentina. El alza en la oferta exportable ayudó a los argentinos a ingresar con más fuerza no solo en China y en Europa, también lo hizo en la plaza estadounidense.

La carne argentina regresó a Estados Unidos a mediados de 2019, luego de 20 años de prohibición, pero con un inicio tímido en los embarques.

El sitio especializado Valor Carne informó que a mediados de agosto de 2020 se realizaron los últimos embarques argentinos correspondientes a la cuota de 20.000 toneladas de carne vacuna con arancel preferencial con Estados Unidos.

En Uruguay, según los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), hasta la última semana de agosto se había completado el 87,9% de la cuota de 20.000 toneladas con Estados Unidos, contra el 67,9% de un año atrás.

Según los datos del Ministerio de Agricultura en el vecino país, entre enero y julio las ventas de carne al mercado estadounidense totalizaron 13.600 toneladas, con un valor total de US$ 66 millones.

De acuerdo a las cifras de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, la totalidad de los embarques entre enero y julio se hicieron dentro de la cuota que otorga un arancel preferencial de US$ 44 por tonelada.

Valor Carne destacó que este arancel no llega al 1% en la mayoría de los productos exportados contra el 26% que se debe pagar por fuera del cupo.

Cómo vende Argentina

El precio promedio de la carne exportada en los primeros siete meses de 2020 fue de US$ 4.851 por tonelada, con un valor de US$ 6.200 por tonelada por los cortes enfriados y US$ 4.600 por tonelada por los cortes congelados.

Del total de colocaciones, el 10% del volumen correspondió a carne enfriada.

En julio las ventas a Estados Unidos se acercaron a las 6.000 toneladas peso embarque, con un incremento de 40% frente a las 4.000 toneladas de junio, destacó Valor Carne.

La publicación indicó que, desde la industria, se detalló que la mayoría de las ventas a Estados Unidos fueron cortes de cuarto delantero, trimmings y carne certificada kosher.

“Ahora, el objetivo es trabajar para desarrollar mercado de valor superior que puedan soportar el mayor costo arancelario”, se dijo.

En medios especializados de Australia –es un gran proveedor de carne a Estados Unidos– se destacó la mayor competitividad de la carne sudamericana en la actualidad.

Beefcentral.com señaló en un reporte que los comentarios recientes de mercado “están dejando claro que los exportadores de carne de América del Sur están gradualmente avanzando en el mercado estadounidense, desafiando a proveedores tradicionales como Australia y Nueva Zelanda”.

Ya desde mediados de agosto la firma especializada estadounidense Steiner citó que los importadores de ese país estaban comprando “agresivamente” en Argentina, aunque este ritmo de operaciones llevaba a un cumplimiento anticipado de la cuota de 20.000 toneladas con arancel preferencial.

En Brasil, otro récord

En agosto las exportaciones de carne vacuna de Brasil totalizaron 163.200 toneladas, un nuevo récord para el mes. Según la Secretaría de Comercio Exterior, el volumen vendido en agosto fue 3,55% inferior al de julio (169.200 toneladas), pero 20,8% superior a las 135.100 toneladas de ese mismo mes del año pasado.