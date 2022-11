"Argentina pecó de soberbia" y "Messi jugó un flojo partido": las críticas de Liberman a la selección de Scaloni

El periodista deportivo argentino, Martín Liberman, criticó a la selección argentina tras su derrota ante Arabia Saudita por 2 a 1 en el Mundial Qatar 2022. "Argentina pecó de soberbia. Yo me refiero a subestimarlo inconscientemente de forma mental. A creer que el rival es poco y que vos sos mucho y que le vas a ganar por el solo hecho de presentarte", dijo en su programa Liberman En Línea que se transmite por Late 93.1 y en YouTube.

"Arabia fue un equipo muy concentrado y metido que daba facilidades en el fondo pero que en el 1 a 1 jugaba con mucha fiereza. A Argentina lo vi diezmado físicamente y eso no es menor. Perdía las divididas, parecían más fuertes los rivales", continuó.

Liberman también criticó la formación que planteó el director técnico, Lionel Scaloni: "El técnico terminó inclinándose por aquellos que conocía y no por aquellos que mejor estaban. Lo dije antes. Paredes no estaba para jugar, Romero no estaba para jugar, Papu Gómez no se estaba entrenando...entonces ahí hay un capricho de Scaloni, explicable con el valor que le daba al partido. Scaloni creía que a Arabia se le podía poner unos pibes ´tocados´ físicamente. Él creyó que el partido le daba esa licencia", afirmó.

"Es una noticia rutilante que la Argentina de Messi haya perdido en el debut con Arabia Saudita y a mí me preocupa, no tanto la derrota, sino que los jugadores no saben lo que es perder y la falta de reacción", sentenció.

Con respecto a la actuación de los jugadores señaló que Messi jugó un "flojo partido". A su vez criticó la actuación de Rodrigo De Paul por la dificultad de juntar "buenos pases" y a Paredes por su condición física.