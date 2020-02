Me parece que la noticia periodística llegó en pocos segundos. En Villa Gesell, provincia de Buenos Aires se había asesinado a un hombre joven, en el ambiente festivo nocturno. Parecía algo irreal pero en el verano todo se sabe al instante Por eso y desde aquí y con inmenso dolor, nos aferramos a los medios de información locales y de Argentina. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían matado a un muchacho llamado Fernando?

Soy de los que sufrimos ante la muerte en la vida diaria y ahora, ante un asesinato en una noche de diversión. Hay drogas que actúan y juegan con la dignidad de las personas. Pero no es el verano el responsable de los actos criminales. Para nosotros lo que acaba de suceder nos duele mucho. Con droga o un simple jugo de frutas, puede acaecer lo impensable. Segismundo nos lo advirtió: “¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción...?”.

Villa Gesell es el fruto del trabajo de un hombre visionario. Se llamaba Carlos Gesell y con mentalidad empresarial compró en la década de los treinta, mil seiscientas cuarenta y ocho hectáreas junto al mar. Ambicionaba dar forma a un sitio donde la vida fuera lo más natural posible.

Gesell creció y es hoy un balneario espléndido. Los tiempos cambiaron costumbres y la noche se pobló con jóvenes. El alcohol, la droga y toda una serie de bebidas obtuvieron sus reinados. Es sabido el daño que producen. Ahora lo sucedido en Gesell clama e implora por la defensa de la vida humana.

Los lectores y yo tuvimos conocimiento de la acaecido en Gesell. Vino de inmediato a mi memoria la antigua teoría de los conmorientes que estudiamos en Facultad. (¿Alguien la recordará?) Es dura, durísima, pero no se aparta de la justiciaEn el caso de la playa argentina veraniega no hubo únicamente un muerto sino la degradación moral violenta de seres humanos dotados de inteligencia y voluntad. Los audios no mienten. Se escucha claramente: ¡Matalo!

Los relatos periodísticos merecen credibilidad. En un local nocturno de Gesell se ejecutó a un ser humano joven e indefenso. Allí se encontraba un equipo de rugby Fernando que pertenecía a otro, había salido del local de diversión para tomar un helado. Allí mismo fue muerto. En la televisión hemos visto la agresión infrahumana de un ser vivo e inteligente.

Mencioné la teoría de los “conmorientes”. Todos los que intervinieron en la inhumana golpiza merecen el mismo calificativo. Son criminales y para ellos el Código Penal es muy claro y bien sabemos la diferencia entre lo civil y lo penal.

La experiencia duele mucho. Podría haber sucedido algo semejante entre nosotros. Por eso, como no soy compositor, deseo que esta nota sea un “..Requiem”. Me uno de todo corazón a quienes lloran una muerte. Todas son duras y sólo no las sufren los que carecen de corazón.

Lo sucedido en la otra orilla puede servir de atención para muchos. No estamos exentos del oleaje que llega sin avisar. No acuso- sino ejemplifico. Los jóvenes alquilan apartamentos en las playas. Allí encuentran sitio para reunirse, beber y comenzar la llamada “previa”. .

He leído muchos comentarios sobre la muerte de Fernando. Todo lo que hoy he escrito servirá quizás, para advertir a madres y padres. Es una tarea ingente pero posible. A Fernando lo asesinaron después de una pelea en el “boliche”. Eran jugadores jóvenes. Ahora les espera la condena de la justicia.