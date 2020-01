Así fue el show de Anitta, la carioca feminista que puso a bailar a Punta del Este

Un show. 24 canciones. 80 minutos. Anitta, una de las cantantes más populares de la música urbana latinoamericana, desplegó energía, fuerza y sensualidad en un espectáculo para uruguayos y brasileños. Una canción tras otra.

Las luces se apagan y las pantallas de los celulares se encienden. Más de mil personas esperan que Larissa de Macedo Machado suba al escenario y suena Downtown, la colaboración con el colombiano J Balvin que recoge 462 millones de reproducciones en su canal de Youtube. “En su cuerpo puedo ver la definición, se ve que lo trabaja, eres motivación, le pedí que me ayude con una misión: que me llene entera de satisfacción”, la canción marca el tono de un espectáculo enérgico y provocativo, fiel a una artista que reivindica que con su cuerpo hace lo que quiere.

Carlos Iglesias

“¡Atención Uruguay!”, alerta Anitta y algún que otro grito se escucha entre el público. “¡Atención Brasil!”, continúa la cantante y el público enloquece. No hay dudas, es un show para sus compatriotas.

Edison Freitas tiene 80 años y a pesar de ser brasileño la primera vez que asiste a un show de Anitta es en Punta del Este. “Es una artista que empezó su vida en un barrio pobre de Río de Janeiro, comenzó por su propio valor y afirmó en el mundo este tipo de música que empezó en Río: el funk”, explica Freitas tocándose el pecho como reconociendo que esa mujer lleva algo propio de su país al resto del mundo.

Ecléctica. Anitta juega en varias canchas y pasa por el funk carioca, el reggaetón y hasta la balada. Canta en portugués, pero también en español y en inglés. Su carrera internacional despegó gracias a colaboraciones con artistas como Maluma, Becky G, Snoop Dogg y Madonna. ¿El denominador común en todos sus temas? Dan ganas de mover las caderas.

Carlos Iglesias

“Estábamos calentando pero ahora vamos a poner de verdad la fiesta de Brasil, acá yo vine para mover el culo”, dice Anitta y comienza a sonar Vai Malandra, una de las canciones que la popularizó en Latinoamérica y presentó el funk de favela al resto de los mortales. Las caderas se mueven arriba y abajo del escenario. “Para los uruguayos: esto es funk de Brasil. Para los brasileños: es hora de rebolar”.

Los teléfonos no paran de aparecer sobre las cabezas de los espectadores y las miradas se filtran por las pantallas. La experiencia Anitta se cotiza en redes sociales. Con casi 44 millones de seguidores en Instagram la brasileña deja una ventana abierta a su vida para sus fans y sus fanáticos le demuestran fidelidad, sus conciertos inundan las redes y hasta son transmitidos en vivo.

El “look Anitta”

“Nos gusta pila Anitta, somos fans posta”, dice Lucía Landeira, una uruguaya en un mar de brasileños. “Vinimos con mis amigas, estamos todas con ‘look Anitta’”. ¿Cuál es el look Anitta? Según las fanáticas consiste en: una prenda brillante, mucho glitter, algo sport y fundamentalmente una prenda de la marca Adidas, de la que la cantante es embajadora.

Es que la brasileña monetiza su imagen y ha logrado convertirse en una referente de la moda urbana. Para este show la artista tiene un único vestuario: bikini blanco de tiro alto, short de jean y lentejuelas plateadas, guantes blancos hasta los codos y unos lentes con marco atigrado.

La puesta en escena es simple. Ocho bailarines, cuatro hombres y cuatro mujeres dan todo en el escenario sin respiro, y hasta la DJ sube a la tarima para bailar al ritmo de la carioca. Nada más es necesario. La energía de este cuadro no necesita pases espectaculares.

Sin embargo, no a todos los conformó. Elida Noguéira es brasileña, ya había visto un show de la artista y concluye que “no estaba en su mejor día”. Sandra Nicolau la corrige: “la gente acá es diferente, había personas sentadas. Si hubiese sido en Brasil toda la favela estaba ahí”.

Anitta cerró el concierto con la canción que la catapultó en 2013, cuando lanzó su disco debut: Show das poderosas. Así, poderosa y energética, la carioca trajo algo de la fiesta brasileña a Uruguay.

Carlos Iglesias

"Tengo que ser respetada y no importa cómo que yo decida ser en mi vida"

Minutos antes del show la sala Río de Janeiro del hotel Enjoy Conrad estaba revolucionada. Unas 25 personas esperaban ansiosas para ver a la cantante, los niños corrían sobre la alfombra que recubría la habitación y se asomaban a los cortinados que separaban ese espacio del camarín de la artista intentando espiarla, otros practicaban las coreografías de los videoclips. Ellos serían los afortunados que se irían con una foto junto a la cantante y el nerviosismo se sentía en el aire. Pero antes de la sesión de fotos, Anitta brindó algunos minutos a El Observador y habló sobre su carrera, el rol de la mujer en la música y sus planes para 2020.



¿Qué tan lejos estás de la adolescente de 17 años que hacía covers en Youtube?, ¿creías que podías llegar a alcanzar el éxito internacional?

Hace 10 años de eso. Y desde pequeña soñaba y sabía que sería cantante y famosa. Pero creo que gracias a la fuerza, la dedicación, el enfoque y al hacer todo con responsabilidad llegue adonde estoy hoy.

Tu nuevo álbum, Kisses, fue presentado como un reflejo de todas las Anittas que viven en ti. ¿Cómo llegaste a este resultado? ¿Cuántas mujeres te habitan?

En el álbum mostramos como 10, yo soy muy distinta siempre. Hay días en los que yo misma me pregunto qué pasa conmigo. No caigo nunca en la monotonía.

¿Alguna vez te dijeron que no ibas a poder?

Siempre. Todos. Hoy en día no dicen nada, pero hasta poquitísimo tiempo sí. Creo que eso me dio más fuerza para seguir.

¿Considerás que te movés dentro de un rubro machista o el ambiente de la música brasileña y latinoamericana está cambiando?

Seguro que es muy machista. No solo en Brasil, en todo el mundo. Pero a mí me gusta enfrentar esto y poner la cara y decir que yo soy la madre que quiero ser. Tengo que ser respetada y no importa cómo que yo decida ser en mi vida.

Las letras de tus canciones pueden ser dulces, pueden ser fuertes o sensuales; pero la mujer siempre tiene un rol preponderante. ¿Querés hacer música que empodere a otras?

Sí, seguro. Creo que el entretenimiento a través de la música es la forma más rápida de mandar un mensaje a la masa, al popular. Y cuando mandas un mensaje de empoderamiento y autoconfianza, las mujeres rápidamente lo reciben.

¿Declararte feminista te cerró puertas?

No, porque creo que la gente ama fingir y decir que son todos muy respetuosos con las mujeres. Y en realidad no. No creo que sea solo declararse feminista, tener una actitud diferente es lo que las personas esperan de mí.

¿Qué desafíos trae el 2020 para Anitta?

Vivir un poco más. No voy a parar de trabajar, pero espero relajar un poco porque yo soy manager y artista a la vez. Entonces, necesito un ratito conmigo misma para aprovechar la vida y disfrutar todo lo que he conquistado hasta ahora.