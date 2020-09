Show de goles de la décima fecha del Torneo Apertura

Deportivo Maldonado derrotó el domingo 1-0 a Progreso en partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura logrando posicionarse muy bien en el certamen tras un mal arranque. Los fernandinos subieron al quinto puesto en la tabla de posiciones.

Al completarse la décima fecha, el Torneo Apertura tiene tres líderes, Rentistas, Wanderers y Nacional.

La victoria de Depor Maldonado

Progreso venía de perder con Nacional y Boston River por 2-1 y suma 12 puntos en el certamen donde acumula tres derrotas seguidas.

Depor Maldonado llegó ahora a 15 unidades tras ganar cuatro de los últimos cinco partidos disputados.

En el encuentro disputado en el Campus, Deportivo Maldonado fue superior a Progreso. No logró ponerse en ventaja en el primer tiempo porque Diego Casas falló un penal que le atajó Nicola Pérez.

En el complemento, el local mejoró al influjo de Mariano Bogliacino, sustituto de Matías Tellechea. Un centro suyo fue notablemente bajado por Casas para Rodrigo Muniz quien en dos tiempos logró rematar para vencer a Pérez. Muniz ya le había anotado un gol a Peñarol en este certamen.

Deportivo Maldonado está igual que Peñarol a cuatro puntos de los líderes Rentistas y Wanderers. Debajo de estos está Nacional con 16 que será local con Cerro.

Danubio y Defensor, un deslucido 0-0

Danubio y Defensor Sporting empataron 0-0 en partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura.

Los danubianos, dirigidos por Leonardo Ramos, venían de ganar los dos encuentros que fueron dirigidos por él desde que suplantó en el cargo a Martín García (2-0 a Fénix y a Cerro).

Por su parte, Defensor Sporting, luego de pasar algunos sofocones por altibajos notorios (como cuando perdió 5-0 ante Fénix y Cerro le empató con 10 hombres en el Franzini 1-1), se despertó el domingo pasado en la mañana y le ganó de atrás a Liverpool en Belvedere (2-1).

Ambos equipos se encuentran comprometidos en la tabla del descenso y protagonizaron un partido absolutamente deslucido con escasas chances de gol sobre los arcos.

Danubio tuvo, en el primer tiempo, la oportunidad más clara para anotar con una buena jugada que inició Luciano Nequecaur y en la que Rodrigo Piñeiro dejó solo de cara al gol a Facundo Labandeira. Su definición superó al golero Bernardo Long pero sobre la línea llegó con lo justo Alejandro González para rechazar con lo justo.

En el segundo tiempo ambos siguieron pensando más en defender su arco que en buscar el gol y por eso terminaron 0 a 0.

Danubio sigue en zona de descenso con un promedio de 1,106 puntos solo superando a Cerro que tiene 0,870. Fénix es el otro que está en zona de descenso con 1,212. Boston River está apenas arriba con 1,234, igual que con Defensor Sporting,

Boston River y Fénix también aburrieron

Boston River y Fénix empataron 0-0 en un encuentro en el que estaban obligados a sumar de a tres debido a que se encuentran ambos en la antepenúltima y última posición de este Torneo Apertura.

Los dirigidos por Sebastián "Loco" Abreu enfrentaron a los de Juan Ramón Carrasco en un partido en el que debían dejar todo para doblegar a su rival, pero dejaron hacer a su adversario.

Este último no pudo dirigir debido a que fue suspendido tras haber sido expulsado el sábado de la semana pasada contra Nacional en la derrota en la hora en el Parque Capurro.

Fénix quiso algo más y sobre el final, estuvo cerca del gol, pero en líneas generales, los dos aburrieron y solo se llevaron un punto.

River le sacó el invicto a Wanderers

River Plate dio la nota al ganarle por 2-0 a Wanderers en el clásico del Prado, con lo que le sacó el invicto al bohemio, que tenía la posibilidad de seguir como líder absoluto pero que ahora comparte la punta de la tabla con Rentistas, y que puede ser alcanzado por Nacional si gana el domingo en el cierre de la décima fecha del Apertura.

De visita en el Parque Viera, el equipo de Jorge Fossati se impuso con goles del juvenil Matías Arezo a los 31 minutos, tras una gran definición de primera y de aire, y aumentó en el comienzo del segundo tiempo con un tanto de Adrián Leites mediante un tiro penal a los 49'.

Con este resultado, Wanderers perdió el invicto de nueve partidos en el torneo y queda con 19 puntos en la tabla, al igual que Rentistas, que ganó este sábado más temprano y que tiene pendiente un pico de 70 minutos ante River Plate.

El resultado del clásico del Prado hace también que en Los Céspedes se froten las manos, ya que si este domingo le ganan a Cerro llegarán también a las 19 unidades.

Valioso triunfo de Rentistas

Rentistas no afloja y este sábado en su complejo obtuvo un trabajado triunfo ante Plaza Colonia por 2-1, con el que suma una nueva victoria, mantiene su invicto y se mantiene en la zona alta de la tabla del Torneo Apertura, con 19 puntos, los mismos que Wanderers, que debe jugar su partido de la etapa a continuación.

Los bichos colorados, que tienen pendiente un pico de 70 minutos ante River Plate, abrieron el marcador con un gol de Gonzalo Vega cuando se cerraba el primer tiempo. La pelota dio en el cuerpo del arquero Luis Cartes y parecía que no entraba, pero tomó un efecto que hizo que se metiera en el arco.

En el segundo tiempo, Plaza salió a buscar el empate y lo encontró gracias al Flaco Álvaro Fernández, luego de una lujosa asistencia de taco de Diogo Oliveira que lo dejó solo para definir.

L. Carreño

El trámite era parejo y el empate lo reflejaba, pero en una buena jugada colectiva de Rentisas por la banda izquierda que llegó hasta la última línea, Salomón Rodríguez recibió el pase atrás y puso el 2-1 definitivo con el que se cerró el partido.

En Plaza se fueron disconformes con la actuación del árbitro Fernando Falce, al considerar que no hubo penal en la jugada del primer gol del local, que no le pitó un penal sobre Federico Pérez y que luego no observó una mano de Maximiliano Falcón en el área.

Empate en Melo

Tras la polémica suspensión del miércoles, este viernes se abrió la décima fecha del Torneo Apertura con un empate 1-1 entre Cerro Largo y City Torque.

El encuentro se disputó en el estadio Ubilla de Melo.

Los anfitriones se pusieron en ventaja a los 31 minutos a través de Guillermo May.

City Torque igualó a los 80 minutos el capitán Álvaro Brun.

Estos son los detalles de la fecha:

Viernes

Cerro Largo 1-City Torque 1

Cancha: Ubilla de Melo

Juez: Leodán González

Goles: Guillermo May (CL), Álvaro Brun (MCT)

Sábado

Rentistas 2-Plaza Colonia 1

Cancha: Complejo Rentistas

Juez: Fernando Falce

Goles: Gonzalo Vega y Salomón Rodríguez (R); Álvaro Fernández (PC)

Wanderers 0-River Plate 2

Cancha: Parque Viera

Juez: Andrés Matonte

Goles: Matías Arezo y Adrián Leites (RP)

Peñarol 3-Liverpool 2

Cancha: Campeón del Siglo

Juez: Diego Dunajec

Domingo

Boston River 0-Fénix 0

Cancha: Estadio Centenario

Juez: Daniel Fedorczuk

Danubio 0-Defensor Sporting 0

Cancha: Jardines

Juez: Esteban Ostojich

Deportivo Maldonado-Progreso

Cancha: Campus de Maldonado

Hora: 17.15

Juez: Nicolás Vignolo

Nacional-Cerro

Cancha: Gran Parque Central

Hora: 20.15

Juez: Diego Riveiro