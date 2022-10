Asociación Española, Bioerix y Abbott organizan simposio sobre Gestión de Calidad en laboratorios clínicos

La Asociación Española, Bioerix y Abbott llevaron a cabo un simposio sobre Gestión de Calidad en laboratorios clínicos, que tuvo como expositor destacado al director de Servicios al Cliente & Tecnología, Sten Westgard –quien llegó desde Estados Unidos– y la presencia del subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), José Luis Satdjian.

El foco de la conferencia apuntó, principalmente, a las decisiones que toma el cuerpo médico en función de las herramientas que proporcionan los laboratorios y a la analítica que estos utilizan para alcanzar resultados confiables.

La profesora y directora técnica del laboratorio de la Asociación Española y el Hospital Universitario, Raquel Ballesté, hizo hincapié en la importancia de llevar adelante instancias de discusión y análisis vinculadas a la gestión de calidad en los laboratorios clínicos. “El desarrollo de la tecnología tiene que ir, necesariamente, acompañado de este tipo de charlas y eventos, que apuntan a la calidad en los resultados de los laboratorios”, expresó.

En esa lógica, la doctora indicó que los laboratorios informan resultados de exámenes, y esos resultados tienen un impacto en la clínica. “El médico clínico toma decisiones en función de esos resultados, por lo tanto es muy importante asegurar la calidad de esos estudios”, afirmó.

Si bien los laboratorios existentes en el país utilizan controles internos y externos de calidad, de acuerdo a las exigencias de regulación por medio de la ordenanza ministerial, eso no garantiza que se estén utilizando todas las herramientas de calidad para asegurar la exactitud y precisión.

“Entonces, lo que queremos impulsar es que las herramientas de calidad en lo que respecta a la parte analítica del laboratorio, que es la medición exacta de determinados valores en el laboratorio, se utilicen como tal. Y que esas plataformas realmente sean utilizadas y aplicadas en pro de obtener resultados confiables”, remató Ballesté.

Medición de calidad

Previo a la exposición de Westgard, y a modo introductorio, Ballesté resaltó las dificultades que se plantean a la hora de medir la calidad. “Cuando uno habla de los procesos en general, tanto en laboratorio como en cualquier otra área de la medicina y no medicina, siempre se plantea el hecho de cómo lograr los objetivos de calidad. Pero cuando vamos a ver cómo medir la calidad resulta más complicado”, planteó la directora técnica.

“¿Cómo medimos la calidad? ¿Cómo medimos que lo que hacemos realmente es correcto y eficaz? En el laboratorio la calidad es fundamental y es una herramienta que tenemos que medir, porque el laboratorio impacta claramente en las decisiones médicas, en las decisiones para el diagnóstico, para el pronóstico y para el tratamiento”, argumentó.

Tal es así que la medicina basada en evidencia muestra que alrededor de un 70% de las decisiones clínicas están basadas en los resultados de laboratorio.

“Eso posiciona al laboratorio en un rol relevante que hace que, de alguna forma, tenga que medir la calidad de sus procesos para que sus resultados sean confiables, para que el clínico trabaje con confianza en esos resultados y además para brindarle seguridad al paciente sobre el cual se van a tomar decisiones”, afirmó la Dra. Ballesté.

La directora técnica explicó que la calidad es un tema horizontal a todas las áreas del laboratorio y que –si bien existen áreas en las cuales sobresale una mayor experiencia y trayectoria en calidad, como la bioquímica o la inmunología– es necesario no perder la visión de la calidad en todas las demás áreas, como microbiología, biología molecular o autoinmunidad, entre otras.

Laboratorio clínico como pilar

El laboratorio clínico es un pilar fundamental en calidad, ya que debe contemplar todas las partes del proceso de laboratorio, reafirmó Ballesté.

“No nos tenemos que olvidar tres partes fundamentales: la pre analítica, que es cuando el médico ve al paciente y hace la solicitud del estudio hasta que llega al laboratorio, la analítica, que es el proceso por el cual hacemos la medición de lo que queremos estudiar y la pos analítica, que es la fase final en la cual el médico o bioquímico hace una interpretación de ese resultado y emite un resultado con determinadas características”, enumeró la doctora.

En cuanto a la pre analítica se destacan muchos actores, tanto dentro como fuera del laboratorio, indicó Ballesté. “Esta es la fase más difícil para controlar la calidad, porque intervienen muchísimos integrantes, y hay aspectos que se nos escapan, y la medición de cada uno de esos pasos en el proceso es bastante más compleja”.

Esa es la razón por la cual en el laboratorio clínico, entre el 60% y 70% de los errores del laboratorio ocurren en la fase pre analítica. La fase analítica, en cambio, está más controlada. “En esta fase hay más experiencia, y una vez que entramos en ese proceso tenemos muchísimas herramientas para controlarlo”, especificó Ballesté. Finalmente, en la fase pos analítica existen muchas herramientas que colaboran a la interpretación de ese resultado y su validación.

Durante el evento se hizo hincapié en la fase analítica. “Para asegurar que nuestros resultados son confiables es necesario contar con una planificación estratégica de calidad. Y cuando hablamos de esto, tenemos que tener en cuenta tres consideraciones: un sistema de control de calidad, un sistema de evaluación de control de calidad y finalmente tenemos que tener un sistema de documentación de dichos controles de calidad”, graficó.

“De esta forma vamos a poder mostrar con transparencia y de forma objetiva, cómo son nuestros procesos. Si no medimos y no documentamos no sabemos si eso es así”, concluyó Ballesté.

Métrica Six Sigma

Durante la disertación, el expositor internacional Sten Westgard, abordó aspectos de la métrica Six Sigma, una plataforma para trabajar y medir la calidad de los estudios clínicos, muy reconocida a nivel mundial pero de poco uso a nivel nacional.

Por casi 25 años, Westgard ha gestionado el sitio web y el portal de entrenamiento de Westgard, creando y administrando cursos en línea, así como editando y escribiendo cientos de reportes, ensayos, y aplicaciones acerca de control de calidad, validación de métodos, Six Sigma, gestión de riesgo y gestión de laboratorio.

Excelencia operativa

Como cierre de la conferencia, el gerente general de la Asociación Española, Julio Martínez, agradeció la presencia de Westgard en Uruguay y elogió la disertación al calificarla de “interesante y enriquecedora” para todos los presentes.

“La seguridad de la que se habló aquí hoy, implica apuntar a la excelencia operativa y a la aplicación de los Six Sigma, que lleve a tener en el laboratorio resultados confiables. Por eso cuando la doctora Ballesté nos planteó organizar este evento conjuntamente con Abbott y Bioerix, enseguida le dijimos que sí, porque el tema de la seguridad y la calidad es una de nuestras prioridades”, afirmó Martínez.

“Generalmente no organizamos eventos conjuntamente con proveedores o con marcas, pero en este caso sí porque realmente la temática nos parecía de primera importancia, y porque además realmente en esta experiencia que hemos tenido con Abbott hemos quedado muy satisfechos. Y si bien no suelo pasar, ni lo hago, avisos sobre proveedores, Bioerix más que un proveedor es un aliado estratégico en muchos aspectos y también en este”, expresó el gerente de la Asociación Española.

Martínez destacó que desde que comenzó la emergencia sanitaria, este fue el primer evento público realizado por la Asociación Española.

“Y también hacerlo con la temática de laboratorio es significativo, porque previo a la pandemia estaba en duda si íbamos a mantener el laboratorio de biología molecular por un tema de costos. Luego vino la pandemia y al día de hoy llevamos hechos 260 mil pruebas de PCR y casi 200 mil test de antígenos que han pasado por el laboratorio de la Institución, que llegó a trabajar en los momentos más complicados de la pandemia con 4 turnos y 24 horas. Entonces no podíamos desconocer este planteo”, resaltó.

“El tema de la calidad y la seguridad es un tema de primer orden en la salud y un poco en homenaje a todo el personal del laboratorio que trabajó durante la pandemia decidimos acompañarlos en este evento y tener la suerte de aprender cosas importantes”, destacó el gerente de la Asociación Española.