Astori: "No es el mejor camino que Uruguay dé pasos confrontativos con el Mercosur por hacer un TLC con China"

El senador del Frente Amplio y exvicepresidente Danilo Astori dijo este miércoles que Uruguay debe "cuidar" su pertenencia al Mercosur al tiempo que, consideró, una "ruptura" para avanzar en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China supondría el "peor camino de todos" para el gobierno.

"No es el mejor camino que Uruguay dé pasos confrontativos con el bloque al punto de fracturarlo por hacer un TLC con China", manifestó en entrevista con Desayunos Informales, de Canal 12.

"Todo lo que sea un paso para aumentar la apertura de Uruguay al mundo es algo positivo y auspicioso", dijo, pero aclaró que antes las autoridades deben actuar con "cautela" y no dejarse llevar por "euforias", ya que la negociación se puede caer, como sucedió en 2006, durante la primera administración del Frente Amplio.

Astori, que criticó el tono "de confrontación" del presidente Luis Lacalle Pou en el avance de las negociaciones con China, destacó la importancia de Argentina y Brasil para las exportaciones uruguayas e instó a seguir trabajando en el vínculo con ambos países. En ese sentido, opinó, es "absolutamente fundamental" que siga atado al Mercosur.

"El presidente actual ha elaborado un discurso de ruptura. No comparto ese discurso confrontativo, creo en la negociación y que así puede trabajarse con resultados efectivos. Lo que nos ha propuesto el presidente en oportunidades anteriores es que está dispuesto a un camino de confrontación de 'lo hacemos sí o sí o si no lo hacemos nos vamos'. En la última comparecencia pública lo vi más inclinado a la negociación. Mi hipótesis es que China siempre va a privilegiar su relación con Brasil y Argentina. (...) Lo que no creo es que el camino de la ruptura (con el Mercosur) sea bueno para Uruguay. Uruguay podría tener beneficios unilaterales con China, pero también pérdidas muy importantes", indicó.

En respuesta a las palabras de Lacalle Pou en la cumbre de marzo, cuando dijo que el bloque no podía ser un "lastre", Astori señaló que "el Mercosur no es un lastre", sino más bien un proyecto que, a su parecer, tiene resultados para mejorar pero "no se puede romper".

"Es un intento de integración cuyos resultados tienen que mejorar. Lo principal a exportar son servicios, no bienes. También es posible que Argentina tome medidas que respondan con un criterio de enfrentamiento a decisiones que Uruguay tome al respecto. Yo no estoy contento con el funcionamiento del Mercosur, pero es imprescindible. Uruguay tiene que estar relacionado con sus vecinos. Tiene una posición privilegiada y eso hay que cuidarlo. El principal rubro de exportación del país es el servicio turístico y el origen y el cliente principal es Argentina", sostuvo.

"Hay una tensión entre el TLC entre China y Uruguay la pertenencia al Mercosur. Eso es evidente. Aunque en algunos casos se diga lo contrario, la verdad es que sigo creyendo que Argentina y Brasil no comparten que Uruguay haga por fuera del Mercosur un TLC con China. Es una situación similar. Creo que el Mercosur, por el que he sido muy crítico, no se lo puede romper.(...) No es realista que el bloque avance en conjunto. Esto no quiere decir que haya que parar de negociar, sino que hay que renovar la voluntad de negociar, acordar. No me parece bien ir a este tipo de conversaciones con un ánimo confrontativo diciendo 'se hace esto o nos vamos'. Uruguay tiene que cuidar cosas en el Mercosur que son muy importantes. Es parcialmente cierto que China es nuestro principal cliente. Es en bienes, no en servicios. El principal cliente en bienes y servicios es Argentina, no China", agregó.