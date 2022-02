AUF prepara el desembarco de Jorge Giordano como secretario técnico de las selecciones

El comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) está terminando de cerrar la incorporación del nuevo secretario técnico de selecciones y tiene avanzadas las gestiones con Jorge Giordano, a quien esperan anunciar la próxima semana, en el nuevo cargo que crearon tras la salida de Óscar Washington Tabárez.

Según pudo conocer Referí, Giordano se reunió con los integrantes del ejecutivo y en estas horas con el entrenador de la selección, Diego Alonso, y es aspiración del gobierno del fútbol avanzar en la hoja de ruta que tenían proyectada para 2022.

De acuerdo a lo que dijo el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en una entrevista que brindó a Referí el último día de diciembre, el secretario técnico sería nombrado luego de los partidos ante Paraguay y Venezuela, que se jugaron la doble fecha de enero-febrero. El martes, la selección venció 4-1 a la vinotino. Cerro la primera etapa del estreno del nuevo DT y ahora se enfocan en este nuevo nivel que quieren para la selección.

El secretario técnico es una función que crea la AUF luego de la salida de Tabárez, quien concentraba todas las tareas de la selección, coordinación y dirección técnica, excepto la gerencia deportiva, que estaba (y está) a cargo de Eduardo Belza.

El cargo de Belza forma parte de un convenio que la AUF tiene con la gremial de entrenadores.

Tras el alejamiento de Tabárez, se abrieron dos nuevos escenarios de trabajo, el de entrenador, que pasó a ocupar Diego Alonso desde diciembre y la función del secretario técnico, aún sin definir, pero que tiene como candidato a Giordano.

La AUF pretende incorporarlo la semana que viene para comenzar a trabajar en la designación de los técnicos de juveniles y poner en marcha las nuevas funciones del secretario técnico.

¿Cuál es la tarea del secretario técnico? Estará al frente de todas las actividades de las selecciones, masculina y femenina, de mayores y juveniles, y de todos los deportes anexos de la AUF. Se trata de un cargo técnico, de asesoramiento al ejecutivo y de acción en torno a todo lo que rodea a las selecciones en organización e infraestructura.

Alonso definió en diciembre a Referí las tareas para este funcionario: "Es un cargo de confianza del Ejecutivo, de carácter técnico, con el cual hacemos nexos con las selecciones nacionales, seguimos de cerca el proceso de selecciones, pero también para poder diseñar el proyecto y tener responsabilidad sobre todo esto que implica el crecimiento del fútbol uruguayo desde abajo, desde las formativas y la enseñanza de los fundamentos".

La secretaría técnica viene adosada a un proyecto que tiene la AUF, como explicó Alonso en diciembre, de generar un cambio profundo en la matriz del fútbol uruguayo.

Luego de explicar cómo veía las selecciones tras el alejamiento de Tabárez, el presidente de la AUF definió en una frase la AUF que proyecta: "La idea de proyecto de selecciones nacionales está más firme que nunca, ahora tenemos que mantenerla y profundizarla. Nosotros tenemos nuestra propia visión del proyecto de selecciones nacionales, por eso queremos que esto se defina a través de una secretaría técnica que asesore a Comité Ejecutivo, que podamos tener la visión de las gremiales, Audef, Mutual, y con una definición clara del Ejecutivo mirando al fútbol que viene para adelante. Para nosotros el proyecto de selecciones nacionales tiene que ser algo que exceda largamente el perímetro del complejo de la selección. Tiene que pasar por una visión de largo plazo al fútbol uruguayo, que tiene que ver con la integración territorial, que tiene que ver con la integración del fútbol infantil de ONFI con el juvenil de AUF, que estuvieron divorciados durante tanto tiempo. Hoy no existe ese salto, porque las selecciones se van consolidando desde fases más tempranas a las que las consolidamos en Uruguay. La búsqueda del futbolista viene más abajo en las edades y por eso debemos integrarnos más con ONFI, de lo que estuvimos en este tiempo. La integración territorial del país no puede permitir más demoras. Trabajamos en campeonatos de integración de juveniles, la reincorporación de equipos importantes del interior con plazas que pueden dar mucho como los proyectos de Salto, Paysandú, Tacuarembó FC, y otros que están en proceso. Hay equipos que compiten en cinco categorías de juveniles, como Rocha, que hasta hace poco participaban solamente con dos. Está faltando poner el ojo en algunas microrregiones como por ejemplo lo que pasa en Artigas, el Centro con Paso de los Toros-Durazno-Trinidad-Sarandí Grande, que es importante en la captación. Actualmente en los clubes de la AUF, tenemos realidades diferentes: hay jugadores que pueden formarse en cinco categorías desde que empiezan en el fútbol y otros, especialmente en el interior, solo en dos o tres, con lo que dan un hándicap muy importante en la formación. ¿Cómo se achica esa brecha? Aprovechando el aporte de los clubes en esos departamentos".

Nacional: un adelantado con Giordano, pero dinamitó el proyecto por el resultado

El 17 de junio de 2019, Giordano fue anunciado por Nacional como nuevo secretario técnico del club.

En Los Céspedes comenzaba una nueva era con un proyecto ambicioso. Se trataba de una decisión que el manager general Iván Alonso y el presidente José Decurnex procesaron en la campaña electoral y en sus primeros meses de gestión, que finalmente había encontrado el momento y el lugar para incorporarlo a la estructura de la institución.

La aspiración de los tricolores era mantenerlo enfocado en la organización del club, desde un lugar que no se suele atender en el fútbol profesional y proyectar a Nacional más allá del resultado del fin de semana.

Diego Battiste

Iván Alonso y Jorge Giordano

Durante 16 meses, primero con Álvaro Gutiérrez (hasta diciembre 2019) y luego con Gustavo Munúa (hasta octubre 2020), Giordano se encargo de proyectar el Nacional para el futuro trabajando 10 a 12 horas diarias en Los Céspedes, en silencio, diseñando un proyecto integral de club de primera a juveniles, que comprendía metodología de trabajo y atendía todos los detalles de la infraestructura de la institución.

Diego Battiste

Munúa entrenador, Giordano secretario técnico

Sin embargo, el 15 de octubre de 2020, tras la decisión de la directiva de cesar a Munúa el presidente Decurnex dinamitó el proyecto institucional, y Giordano no se resistió a las tentaciones del entrenador.

Decurnex nombró a Giordano en forma interina al frente del plantel principal, sin embargo, tras ganar el Intermedio quedó en el cargo, hasta dos fechas del final del Clausura, cuando lo cesaron.

Nacional

En octubre de 2020 Decurnex le pidió que asumiera en forma interina como DT; ganó el Intermedio y lo confirmó en el cargo

Giordano fue campeón del Uruguayo con Nacional en la temporada 2020 y además es el entrenador que más partidos dirigió en el Campeonato Uruguayo en la década de 2010, en una función que había abandonado al asumir como secretario técnico tricolor. En esos 10 años acumuló 217 partidos como DT.

El floridense de 58 años tiene una visión integral del fútbol y recibió elogios de Decurnex y Alonso sobre el trabajo que realizó y la forma en que había orientado a Nacional en su proyecto para el futuro.

Staff Images / Conmebol

Giordano y Marcelo Gallardo

Entre las apuestas que hizo Nacional con Giordano se destacan dos hechos relevantes:

1) Una definición de Iván Alonso a Referí para explicar por qué dijo que hizo un posgrado con Giordano: "Soy un agradecido a Jorge. Aprendí muchísimo con él. Como con José (Decurnex) cada día. Esto que ocurre en Nacional es enriquecedor, es positivo y constructivo, que, dentro de tu club u organización, en la que te toque trabajar, puedas absorber y nutrirte de quienes te rodean. Yo soy una esponja en todo eso, porque luego generás esa sinergia en donde todos aprendemos de todos. Entonces, cuando te sentás a trabajar y tirás un objetivo arriba de la mesa y te encontrás con que no estás vos solo, sino que hay seis cabezas, 12 ojos y todos se ve diferente y mejor. Y no se escapa nada. A mí me encanta trabajar así".

2) Cuando lo nombraron como entrenador del plantel principal le pusieron al lado a Álvaro Recoba, para que pudiera absorber los conocimientos de Giordano y para proyectarlo como futuro entrenador del club. La experiencia duró muy poco, hasta que los resultados y las decisiones de los dirigentes culminaron el vínculo del DT.