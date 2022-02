Aumentan carreras semipresenciales en UTEC: ¿qué podés estudiar?

Mucho se dice que la tecnología es donde más campo laboral existe. ¿Pero qué estudiar y dónde? Comienza febrero y muchos estudiantes se inquietan sobre su futuro y buscan sitios que se adecuen a lo que quieren dedicarse en la vida.

La Universidad Tecnológica (UTEC) es uno de los lugares idóneos para profesionalizarse en este sector con carreras semipresenciales que abre entornos laborales ambiciosos. Hoy ofrece un universo de 17 carreras, ingenierías, licenciaturas y tecnólogos y también especializaciones y maestrías.

"Esperamos tener unos 900 estudiantes nuevos que se incorporen a UTEC en 2022 y estamos muy esperanzados en el periodo de preinscripciones que abrió ahora hasta el 18 de febrero con todas las carreras nuevas que tenemos", comentó a Cromo el director de Educación de UTEC, Amadeo Sosa.

El segundo período de inscripciones inició el 24 de enero y se extiende hasta el 18 de febrero inclusive, con inicio de cursos en marzo.

Las novedades más trascendentes son: la carrera Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible que ya se cursaba en Durazno pasa a modalidad semipresencial y además abre en Melo; abre la de Ingeniería en Control y Automática en Rivera; además de que la Licenciatura en Jazz y Música Creativa de UTEC pasa a ser semipresencial y suma horas de formación en tecnología para la música.

En cuanto a la licenciatura en Tecnologías de la Información, la carrera más demandada de esta universidad, abrirá en agosto en Melo y Minas. En este caso las inscripciones abrirán en un periodo especial durante el primer semestre, que se indicará oportunamente.

"UTEC ofrecerá en 2022 siete carreras semipresenciales casi duplicando su oferta educativa en esta modalidad", comentaron desde esa institución.

Hasta ahora, había tres carreras semipresenciales y, a partir de este año, se incorporan cuatro. Hay un plan con miras a 2025 en donde está bien detallado cómo y cuándo se va a avanzar con otras carreras.

Unos 450 docentes han participado de capacitaciones para formarse en temas vinculados a la docencia en modalidad semipresencial o híbrida. Estos representan aproximadamente el 80% de los docentes de UTEC. "No se trata de hacer un PowerPoint y virtualizar contenido. ¡Es mucho más!", agregó Juan Marrero, director del Centro de Transformación Digital.

También apoyan a los estudiantes a incorporar estas nuevas plataformas de aprendizaje. Según UTEC, en 2021 fueron 548 estudiantes los que participaron de talleres de sensibilización en el uso de tecnologías digitales. "Una cosa es ser un nativo digital y otra es usar las tecnologías digitales para aprender y ahí estuvo el foco de aprendizaje", indicó Sosa.

Testimonios de los estudiantes

El 84% de los estudiantes de la Universidad Tecnológica son la primera generación de universitarios en su familia. Todos ellos provienen de 155 localidades de los 19 departamentos del país.

Tatiana Casco tiene 20 años y vive en Trinidad, Flores. Trabaja en un comercio local y en 2022 se convertirá en una estudiante de UTEC, ingresará a la carrera Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible. La carrera es una de las que este año pasa a modalidad semipresencial, por eso, Tatiana continuará trabajando y viviendo en Trinidad y viajará puntualmente a Durazno para hacer las prácticas y trabajos de laboratorio.

Al explorar las opciones de carreras de UTEC a ella le llamó la atención, le resultó “interesante y diferente” una carrera que aborde los temas del agua y en particular le interesa conocer más sobre el riego, tema que aborda esta formación de UTEC. “Me resulta atractivo y me encantaría aprender todo sobre riego”, dijo Tatiana desde Trinidad.

Ella no es el único caso, de hecho su compañero de escuela y liceo Francisco Cerdeña también eligió la carrera. Francisco trabajó sembrando soja, sorgo, maíz y avena y mientras lo hacía miraba para los costados. Veía tajamares y sistemas de riego instalados en los campos, cada vez más. El tema le llamó la atención y fue el motivo para elegir estudiar en UTEC, le entusiasma viajar a Durazno y le atrae el gran peso de trabajos prácticos que tiene la carrera ya que él no es el tipo de persona para quedarse “sentado”.

Pamela Barboza tiene 22 años, nació en Montevideo pero vive en Santana do Livramento, frontera con Rivera. Cuando le llegó el momento de definir su camino universitario, viajar a la capital le resultaba caro. Alquilar lugar, transporte, casi inviable. Exploró opciones del lado brasileño pero no le convencieron. Las de Santana do Livramento, por ejemplo, estaban más orientadas a las letras y ciencias sociales. Fue en una clase de liceo, en una charla,que descubrió UTEC.

“Hablaron de la carrera de Mecatrónica Industrial y fui a unas conferencias que hubo. Me pareció muy interesante, vinieron docentes de Brasil y trajeron un robot. Fue ahí donde me inscribí y entré. Me gustó tanto que me formé de tecnóloga y voy a continuar mis estudios en Ingeniería en Control y Automática, porque era algo que quería hacer", dijo.

"Después pienso hacer el posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (que se dicta en UTEC Rivera) y luego una maestría”, contó Barboza, que ganó a fines de 2021 una de las becas de iniciación a la investigación de UTEC sobre internet de las cosas aplicada a sensores e instrumentos demedición", comentó.

Lista de carreras que se pueden estudiar en UTEC

Ingenierías:

- Ingeniería en Logística Fray Bentos y Rivera

- Ingeniería en Mecatrónica Fray Bentos

- Ingeniería Biomédica Fray Bentos

- Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible Durazno y Melo

- Ingeniería en Energías Renovables Durazno

- Ingeniería Agroambiental Durazno

- Ingeniería en Control y Automática Rivera

Licenciaturas:

- Licenciatura en Tecnologías de la Información Fray Bentos, Durazno y en agostos 2022 inicia en Melo y Minas

- Licenciatura en Análisis Alimentario Colonia y Paysandú

- Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos Colonia y Paysandú

- Licenciatura en Jazz y Música Creativa Mercedes

Tecnólogos:

- Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas Rivera

- Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera Colonia

- Tecnólogo en Informática Maldonado San José y Paysandú

- Tecnólogo Químico Paysandú

- Tecnólogo Industrial Mecánico Paysandú

- Tecnólogo en Control Ambiental Paysandú

Posgrados con inscripciones abiertas:

- Maestría en Data Science (UTEC- Massachusetts Institute of Technology, MIT)

- Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial, el primer posgrado trinacional que ofrece la Universidad (UTEC,Universidad Federal de Rio Grande, FURG,Universidad Nacional de Rafaela, UNRaf). Inscripciones abiertas para el curso de preparación para la prueba de ingreso. Las preinscripciones iniciarán el 21 de febrero.