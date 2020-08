Aunque fue leve, hubo otra suba en los valores de la hacienda y van 10 al hilo

Las buenas condiciones climáticas ambientaron un buen desarrollo de las pasturas y los verdeos y, de la mano de eso, el mercado ganadero mantiene la firmeza. Tan así que por décima semana consecutiva las haciendas gordas se valorizaron, aunque levemente.

El mercado busca el equilibrio y eso se refleja en los valores de referencia. Los mejores novillos, los especiales, alcanzan los US$ 3,49 por kilo en cuarta balanza lo que es un aumento de un centavo de dólar respecto a la semana anterior. La vaca cotiza entre US$ 3,30 y, en este caso, se mantuvo el precio de la última referencia. En el caso de la vaquillona, el aumento fue de tres centavos y ahora cotiza US$ 3,39.

Estos valores surgieron en la reunión semanal de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), realizada en la noche del lunes 3, en donde el comentario general fue: “Con leve ajuste en los valores el mercado tiende a estabilizarse”.

Llegó la estabilidad

Diego Arrospide, vicepresidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) comentó que esta suba “es un arrastre” de las semanas anteriores y que la proyección es de estabilidad, porque a partir de este mes aparecerán los ganados de corral que le quitarán presión al disponible de ganado.

“No sé si llegamos a un techo, pero sí a una estabilidad. Es probable que en las próximas semanas encontremos un mercado más estable de que veníamos trabajando”, señaló a El Observador.

El consignatario señaló que al inicio de la semana pasada el mercado mantuvo las características de suba, pero, de acuerdo a los niveles de faena y a la oferta disponible, se prevé que “el mercado tienda a un equilibrio”. A su vez, opinó que los precios de esta semana serán “relativamente estables o iguales" a los de las semanas anteriores.

“Muy lenta y paulatinamente empiezan aparecer ganados de verdeo de buena terminación. En agosto empezamos con faena de ganado de corral de ganado para la cuota. Eso empieza a reflejarse en el mercado, con una industria mejor posicionada. Estamos viendo que el mercado busca una tendencia a la estabilidad”, concluyó.

Baja en la faena

Con un día menos de actividad, en la semana cerrada el 1° de agosto se faenaron 30.518 cabezas, lo que es un 19% menos que las 37.487 de la semana anterior y, a su vez, 12% menos que las 34.731 cabezas de igual semana del año pasado.

El mayor ajuste fue en la faena de novillos que bajaron 26%, a 14.419 cabezas, ubicándose 9% por debajo que un año atrás.

La faena de vacas fue de 11.286 cabezas, un 11% menos que las 12.664 de la semana pasada pero un 7% mayor que las 10.551 de igual semana del año pasado.