Balbi: "José (Fuentes) está en las mejores manos, pero vamos a necesitar una dosis de suerte para que salga de esta situación"

El vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi, habló de la situación sanitaria del presidente José Fuentes, quien se encuentra internado en el CTI luego de que el viernes sufriera un problema y una falla cardíaca.

"Estamos muy consternados por lo que sucede con nuestro presidente y por las informaciones que tenemos, está estable en el CTI. Estamos apoyando, rezando y tirando toda la fe del mundo para que José se pueda recuperar cuanto antes", comenzó diciendo Balbi este domingo en el programa Punto Penal de canal 10.

Y añadió: "Había tenido una notoria mejoría y había pasado a su domicilio. Luego tuvo un pequeño retroceso y volvió al hospital y lamentablemente el viernes tuvo un problema que no sé pronunciarlo adecuadamente desde el punto de vista médico, y por eso pasó al CTI".

"Pido bastante mesura en este mundo de redes sociales, respeto a la familia y a todos nosotros que estamos pasando momentos complicados", dijo Balbi.

A su vez, sostuvo que mucha gente de Peñarol y de otros clubes se comunicaron con él para saber de la situación de Fuentes.

"José es una persona muy querida y la notoriedad la catapultó cuando fue electo presidente de Nacional. Hemos recibido llamados y mensajes de muchísima gente. Nacho Alonso (presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) desde Santiago del Estero en el inicio del Mundial sub 20, Nacho Ruglio (presidente de Peñarol), Juan Pedro Damiani, Jorge Barrera, gente del tradicional adversario me llamó, para que esto se ponga en la justa medida. Esto es la vida y no es el fútbol. El fútbol es importante, pero esto es lo que realmente nos preocupa. Una cantidad de clubes, de árbitros llamaron y es muy gratificante que se hayan comundado. Se lo transmití a uno de sus hijos, aunque José inconscientemente no los pude recibir", indicó.

Camilo dos Santos

Balbi dijo que lo más probable es que Fuentes se tome licencia de Nacional y que él pasará como presidente

Balbi dijo que Fuentes "está en las mejores manos en el hospital, aunque vamos a precisar muchas dosis de suerte para que José salga de esta situación".

El vicepresidente dijo que "hasta el viernes seguía trabajando todos estos días, porque se aburría, es una persona muy activa. Pero esto es distinto porque ya es una situación un poco más compleja. No sé cuánto puede llevar su evolución".

Con relación al estatuto tricolor, fue consultado acerca de si habrá cambios en la cúpula de Nacional con este problema de salud del presidente.

"El estatuto es muy claro y cuando uno se ausenta de su función por más de 30 días, debe pedir licencia. José va a tener que entrar de licencia, hay que protegerlo a él y al club, por lo cual en mi caso debería asumir como presidente", explicó.

Balbi habló del presente del club. "La famosa frase dice 'el show debe continuar', pero en mi caso, no la estoy pasando bien. Perdimos hace poco a Alejandro Orellano, otro compañero de directiva que nos dejó de forma abrupta, son muchos golpes que estamos recibiendo, pero el club tiene que seguir funcionando. Mañana (este lunes) vamos a jugar otra final de básquetbol (ante Hebraica y Macabi) y todos estamos detrás de ellos. El plantel principal de fútbol viaja a Colombia para jugar por la Copa Libertadores, y también estamos con eso. El plantel tampoco la está pasando bien porque José va normalmente a acompañarlos y ahora hace un tiempo que no lo hace".

"Yo tengo mucha fe y ojalá en las próximas semanas lo podamos tener en sala", sostuvo Balbi.